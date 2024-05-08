南市推動人本交通 再增300餘處路口安全設施

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市政府112年提出「百大路口安全行動」專案全數達標，交通局今天表示，採循序、穩健方式逐步提升人行環境，今年也規劃再提升300多處路口的行人友善安全設施。

依交通局今天數據，民國112年提出「百大路口安全行動」專案，共完成行人專用時相100處、行人號誌綠燈早開300處等，全面提升行人穿越路口安全，另外繪設標線型人行道30處、行人庇護島19處、行穿線退縮39處等多項友善行人設施。

總計台南市有1368處行人專用號誌、140處行人專用時相、330處行人時相早開號誌、50處標線型人行道、44處行人庇護島、116處行穿線退縮。

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交通局長王銘德說，去年5月中旬啟動的改善專案如期如質完成，交通局盤點今年迄今重點工作項目，包含至少完成新設行人號誌80處、行人專用時相50處、行人號誌綠燈早開150處、標線型人行道15處、特色行人穿越道線5處、行人庇護島10處、行穿線退縮10處等目標。

另外，中央113年度推出「永續提升人行安全計畫」，王銘德表示，補助重點包括實質提升人行空間環境，包含工務局、教育局、交通局及公所等相關局處將提案爭取中央補助，並由交通局透過交通專業協助規劃，善用中央資源及整合局處量能加速改善台南市道路環境。（編輯：孫承武）1130508