國道客運票價准漲 北高3排座椅可調高36元

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部4月12日已同意國客運運價調漲案。公路局今天說，TPASS月票使用者不受影響，非TPASS月票使用者，政府補貼漲幅2/3，票價可微漲，以北高3排座車型最多可調高新台幣36元。

國道客運業者申請17年未變動的國道客運運價。交通部交通費率審議會4月12日通過調漲案，國道客運4排座基本運價每延人公里漲幅不超過5%、3排座基本運價每延人公里漲幅不超過19.5%。

公路局今天發布新聞稿，交通部5月1日已同意國道客運業者可依新的運價調整票價。

公路局說，這次運價調整後將透過TPASS政策補貼TPASS月票使用者，至於非TPASS月票使用者（含非TPASS路線乘客）則由政府補貼漲幅2/3。

交通部說，經補貼後TPASS月票使用者實際支付的月票票價不變，至於非TPASS月票乘客，則視路線性質而有微幅不同調漲，常見的4排座車型，最高漲幅不超過1.56%，3排座不超過6.46%，另這次僅調整國道路段部分，實際全路線票價漲幅會更低。

公路局以「1816」台北至桃園短途通勤路線為例，4排座最高調整1元，3排座3元；「1826」台北至台中路線，4排座最高調整4元，3排座17元；「1610」台北至高雄路線，4排座最高調整7元，3排座36元。

公路局說，這次基本運價調整後，業者得於上限範圍內視實際營運需求調整票價，因整體調整幅度不大，各家業者基於市場機制，未必會調整市場票價，後續如有調整需求，須循程序提報本局各區監理所備查並公告1週後，才可正式實施。

國道客運路線高速公路路段基本運價是交通部95年8月23日核定，距今已逾17年，所核定的18項成本基礎及運價水準已不符社會現況及營運需要；中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合於112年10月，向公路局提出國道客運路線運價檢討。（編輯：陳政偉）1130503