桃園八德轉運站2/19起營運 客運路線分3階段調整

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（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園八德轉運站今天舉行啟用典禮，將於19日起營運。桃園市交通局說，客運路線將分3階段調整，期望在捷運三鶯線延伸八德段尚未完成前，提供八德地區更完整便捷的大眾運輸服務。

桃園市政府交通局為改善八德地區交通壅塞問題，在和強路與和平路口、距離大湳交流道約400公尺處規劃桃園八德轉運站，今天舉行啟用典禮。

桃園市長張善政出席典禮時表示，八德轉運站定位為市區客運及國道客運轉乘的轉運站，由市區公車負責地區性交通，國道客運負擔長途運輸，除引進既有的713、715、716及中壢區行經八德區之717等路線外，未來也會持續爭取1962、1968、9009等國道客運路線進駐。

張善政也說，未來的捷運三鶯線延伸至八德段，路線自鶯桃福德站至大湳站，同時，捷運三鶯線也將與捷運綠線G04站共構，八德地區往返雙北及桃園其他地區的交通將會更加便利。

桃園市政府交通局表示，客運路線將分3階段調整，第1階段是往永寧捷運站路線增加停靠八德轉運站、增開「八德轉運站到永寧捷運站」直達路線、增加「東勇街-八德轉運站-和平路」循環線。

交通局說，第2階段，往永寧捷運站的市區客運路線分拆市區段（市區-八德轉運站）和國道段（八德轉運站-永寧捷運站）；國道段公車採間距發車模式（滿載即發車），並加密路線班次。第3階段是國道客運路線進駐，以及增闢市區客運路線。（編輯：李錫璋）1130217