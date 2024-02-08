張善政視察機捷疏運作業 預錄拜年賀詞車廂播放

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市長張善政在農曆春節連假首日，特別到桃園大眾捷運公司視察春節疏運情況，除了贈送禮盒與福袋給第一線值班人員，還特別預錄拜年賀詞，透過車上廣播系統播放向乘客拜年。

今天是小年夜，張善政在桃園大眾捷運公司總經理莊英震等人陪同下視察桃園捷運行控中心，了解各車站乘客出入狀況，他表示，機捷在農曆春節期間將根據實際人潮情況，滾動式調整班次，確保順暢運輸服務，讓乘客可免於人潮過度擁擠。

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張善政除視察春節疏運情況，也贈送水果禮盒及福袋給第一線值班人員，除了勉勵工作人員堅守崗位，對於桃捷公司的春節疏運計畫也給予高度肯定，並透過廣播系統即時與車上的乘客拜早年。

桃捷公司指出，在8日至14日的春節連假期間，民眾搭乘桃園機場捷運線，就會聽到張善政親自預錄的拜年賀詞，祝福乘客在龍年「祥龍耀春，福氣滿門」，桃捷公司也歡迎民眾利用機場捷運線安排沿線景點的走春行程，（編輯：黃世雅）1130208