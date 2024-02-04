車禍隔日行程照常 張善政：妻需回診應無大礙

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市長張善政昨天在國道3號三鶯路段開車時發生車禍，今天行程不受影響，他表示，他只受到一點皮肉傷，妻子明天還要回診但應無大礙，感謝市民朋友的關心。

張善政3日下午自行駕駛車輛在國道3號三鶯路段發生車禍，他的腳輕微擦傷無礙，妻子則因胸悶、輕微擦傷，送醫院檢查，至於車禍相關原因將待警方鑑定報告。

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張善政今天上午行程不受影響，他出席113年度桃園市慶祝農民節大會時接受媒體聯訪，他表示，發生車禍當下當然是非常的錯愕，但很快就回神，馬上就打電話報警，照程序找警察及救護車來現場處理，謝謝大家的關心，他只是一點皮肉傷，妻子明天還要再回診，應該也沒有大礙。

張善政說，今天是立春也是農民節，市府每年都會利用農民節向桃園辛苦的農民表達感激，今天要頒發的200多個獎項，其中有將近50個是全國性獎項，真的非常不容易，感謝農民一整年的辛勞，讓桃園市的農業表現非常傑出。（編輯：陳清芳）1130204