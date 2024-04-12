國道客運運價調漲審議通過 調幅最高19.5%

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（中央社記者余曉涵台北12日電）國道客運業者日前申請調漲國道客運運價。交通部交通費率審議會今天通過調漲案，國道客運4排座基本運價每延人公里漲幅不超過5%、3排座基本運價每延人公里漲幅不超過19.5%。

國道客運業者爭取18年未調整的運價，客運公會向交通部公路局提出傾向提高7%至23%。

交通部交通費率審議會今天發布新聞稿表示，今天下午就「國道客運18項營運成本暨每延人公里基本運價」檢討案進行審議。

交通費率審議會指出，經與會委員就國道客運路線每車公里合理成本、合理經營報酬率、補貼款成本減項、每車公里載客人數等審慎討論，考量17年來油價波動、勞基法修法、基本薪資及消費者物價指數上漲，確實造成路線經營成本實際變動，且業者也配合政府發展公共運輸政策，提出較樂觀的每車公里載客人數做為計算基準，吸收部分運價漲幅。

交通費率審議會說，經試算後認為可同意公路局所報國道客運路線高速公路路段每延人公里基本運價調整，即國道客運4排座基本運價每延人公里漲幅不超過5%、3排座基本運價每延人公里漲幅不超過19.5%。

以95年消費者物價指數CPI為基準，相較112年消費者物價指數CPI成長率為23.8%，這次基本運價調整漲幅仍小於消費者物價指數成長率。

交通費率審議會說，調整的國道客運路線基本運價，將等交通部核定後實施。（編輯：陳政偉）1130412