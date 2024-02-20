新竹客運54條路線不續營 監理所優化48條續營運

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹區監理所今天說，新竹客運日前申請54條路線屆期不續營業，除去年4條停駛，將有3條路線整併合一，透過優化與轉型讓48條續營運，以維持運行不中斷。

新竹區監理所今天向中央社記者表示，新竹客運日前申請54條路線屆期不續營業，其中路線5610竹東北埔、5618新竹新埔（經犁頭山）、5670竹東竹中口（經員山路）、5676新竹中壢都因乘客數少而停駛；另5676計畫由湖口鄉公所推動幸福巴士計畫接駛，5628、5629整併以5630取代。

新竹區監理所指出，有12條路線將輔導由竹縣的各鄉鎮市公所推動幸福巴士接續，包含路線5602新竹三峰（經雙溪）、5603新竹新城、5622新竹湖口（經新豐）、5636芎林關西、5637關西六曲窩、5638關西金鳥樂園、5639關西玉山、5643新埔湖口（經舊湖口）、5632芎林新埔、5640新埔龍潭（經三水）、5641新埔楊梅（經清水）、5642新埔楊梅（經北坑口）。

新竹區監理所說，另外有14條路線已由其他業者得標，目前進行籌備中，而籌備期限至5月2日，可展延6個月，擬在11月2日接駛，後續將調整路線班次，會以搭乘人潮進行評估，通車後會有5年營運期。

新竹區監理所指出，還有22條路線，已在本月7日公告尋求業者投標，萬一未能順利標出，目前朝以找業者代駛，維持民眾搭乘權益。

新竹區監理所提供資料顯示，54條路線中有41條與新竹縣、市及桃園市相關，12條為苗栗縣，1條為新竹市，且有19條全路線皆位於新竹縣內。（編輯：方沛清）1130220