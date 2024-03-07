基隆城際轉運站提報竣工近1年 可望7月啟用

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（中央社記者沈如峰基隆7日電）基隆市政府今天表示，整合台鐵、國道客運及市區公車站區與動線的基隆城際轉運站去年7月已提報竣工，將在今年7月啟用，提供乘客無縫轉乘服務。

基隆城際轉運站施工約5年，啟用期程受通勤族關注。基隆市議會議長童子瑋今天帶領議員實地考察，基隆市政府交通處在簡報中指出，位於基隆火車站旁的基隆城際轉運站於去年7月已報竣工、去年12月底驗收合格，也已點交。

交通處表示，基隆城際轉運站目前進行內部整備與壓力測試，國道客運及公車轉運設施將在今年7月啟用，商業設施在今年12月啟用。

童子瑋認為，台北市的轉運站有很成功發展經驗，基隆每天有10萬人次通勤族也期盼基隆城際轉運站早日啟用，希望市府加速規劃管理好動線，並確保公共安全，如期讓通勤族有方便、安全及舒適候車環境。

基隆城際轉運站在2019年6月動工，斥資新台幣7.3億元。轉運站主體為2層樓建物，可容納17條國道客運路線、32條公路及市區客運停靠。去年7月竣工卻遲遲未啟用，引發不少通勤族抱怨。

另外，針對基隆城際轉運站權利金問題，前後任基隆市長林右昌、謝國樑日前多次互槓。（編輯：戴光育）1130307