國道客運醞釀漲運價 王國材：擬補貼中長途路線價差

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（中央社記者范正祥台北19日電）國道客運業者積極爭取近18年未調整的運價。立法院今天繼續進行施政總質詢，交通部長王國材列席備詢前受訪表示，中途和長途的部分，可能會影響比較大，公路局對此有方案，可能會部分補貼，不要讓票價調太高，目前大概朝這方向。

王國材說，國道有的是短途，譬如桃園到台北，或是基隆到台北，這在TPASS通勤月票都已經吸收了。

他指出，中途和長途的部分，可能會影響比較大，這部分公路局有方案，可能會部分補貼，不要讓票價調太高，目前大概朝這方向，但是最終還是要等審查的結果，再來因應相關措施。

王國材說，國道客運大概有近18年沒有調整，這次國道客運業者提出從7%至23%的調幅，現在已經送審，就等審查的結果。

此外，桃園機場日前因為南跑道年度歲修，導致航班大塞機，引發檢討聲浪。王國材說，明天下午3時在桃園機場會宣布結果。對於媒體追問屆時是否公布相關人員責任，王國材回應，明天就會知道結果。（編輯：張均懋）1130319