鐵道局工程師薪資僅民間6成 缺額率達2位數

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部鐵道局不但是鐵道監理機關，目前還扛高鐵延伸及未來可能的環島高鐵興建案，卻面臨土木工程師極缺的困境，缺額高達2位數，主要是薪資僅民間6成，很多人被挖角。

交通部長王國材先前提出環島高鐵構想，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天擬具環島高速鐵路建設特別條例草案，並付委審查。

不過，台灣目前最高層級的軌道建設及鐵道監理機關鐵道局，正面臨土木工程師嚴重不足的問題。

鐵道局長楊正君今天在與媒體的新春餐敘中，說明鐵道局當前遭遇找不到足夠土木專業人才的困境。他說，目前全台4個工程分局的人員都未足額，東部工程分局最嚴重，去年開8人，卻無人申請。

楊正君坦言，同樣的工作，民間企業的待遇高很多。他舉例，以鐵道局最需要的土木工程師為例，5年年資的年薪是新台幣92萬元，在民間顧問工程公司是120萬元，在營造業是150萬元。

鐵道局統計近3年缺額率，東部工程分局110與111年都是19%，112年達25%。

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從預算員額看，東工局是117人，但實際上110及111年都只有95人，112年剩88人；北部工程分局預算員額114人，目前只有101人；中部工程分局預算員額118人，目前只有103人；南部工程分局預算員額118人，現在實際只有107人。

楊正君認為，鐵道局的工程師都是投入國家重大建設，包括正在環評階段的高鐵延宜蘭與高鐵延屏東案，及未來也可能評估的環島高鐵，都是造福民眾的建設，應提供更好的待遇留住人才。（編輯：管中維）1130315