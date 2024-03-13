交通違規記點調整部分學者有意見 王國材：願傾聽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）交通違規記點及檢舉措施將進行修法調整，不過部分專家學者提出不應取消記點檢舉制度等，交通部長王國材今天表示，希望道安跟民怨間的平衡點大家有共識，他會傾聽意見。

行政院會日前通過相關修法，調整交通違規記點及檢舉措施，10類最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規將不開放民眾檢舉，包含騎機車手持行動電話通話、倒車未顯示燈光或不注意行人等。不過有學者認為不應該取消記點檢舉制度。

王國材今天陪同立法院交通委員會考察桃園國際機場營運現況，他接受媒體聯訪表示，現在行政院的版本已送到立法院，部分委員將在立法院辦公聽會，歡迎包括專家、學者，還有各團體參加，交通部先用微罪不開放檢舉跟不計點的方式處理這次處罰條例的修正。

王國材指出，交通部願意傾聽不同聲音，現在包括路權團體、民眾和職業駕駛的訴求是真的不同，他強調「道安跟民怨間要取得平衡點」，希望這個平衡點是大家有共識的。

王國材說，他也會參加後續的公聽會，聆聽各界聲音，於交通工程、新設施在完成前有權宜時間，尋求平衡點然後來處理，「我會聽大家的意見。」（編輯：林恕暉）1130313