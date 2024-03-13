桃機跑道歲修造成壅塞 王國材：3/20公布檢討報告

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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）立法院交委會今天到桃機考察營運現況，並了解3日桃機跑道歲修造成壅塞的檢討與策進作為，交通部長王國材表示，相關單位都很專業但的確有大意處，檢討報告20日對外說明。

立法院交通委員會成員國民黨籍的立委魯明哲、邱若華、林沛祥、廖先翔、黃健豪及民眾黨立委林國成，上午在王國材及桃園機場公司的陪同下到桃機考察營運現況，一行人先到桃園塔台聽取簡報及現勘，隨後前往第二航廈了解膠囊旅館服務、第三航廈工程現況，並聽取桃園國際機場公司針對3日跑道塞機事件的檢討與策進作為，以及營運現狀簡報。

黃健豪接受媒體聯訪表示，此行想了解過程中，桃機公司跟交通部、航管單位如何聯繫，聽完簡報後也提出看法，希望下次歲修雙方橫向聯繫管道要更確實，塞機不只是大家困擾，更擔心的是飛安問題，希望了解如何加強雙邊溝通管道，不要再發生類似狀況。

林沛祥說，歲修導致桃機航班大亂及壅塞，不只是對飛安有影響，對國際形象也有很大挑戰，台灣位在東北亞跟東南亞交叉處，若相同事情一再發生，不只國人飛安有疑慮，甚至外國旅客、航商也會有一定信心的衝擊，今天就是想釐清桃機為何會排這個時間歲修，以何標準決定，若未來航運越來越好時，如何應對未來衝擊及吞吐量增加。

王國材說，機場公司及民航局已在檢討，相關單位都很專業，但的確有太大意處，包括航空公司的配合，以及這麼重大的維修，所有的飛機都如期起降造成的相關課題，他強調，機場公司員工過去都非常辛勞努力，這次歲修產生的問題也願意檢討，檢討報告會在20日一併對外說明。（編輯：李錫璋）1130313