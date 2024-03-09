國道客運醞釀漲運價 政府擬補助中長途路線價差

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北9日電）國道客運業者爭取18年未調整的運價，客運公會向交通部公路局提出傾向提高7%至23%；因短途多半由TPASS補貼，公路局擬在運價提高後，補助未反映在票價上的中長途路線價差。

公路局長陳文瑞今天向中央社記者證實，客運公會提出的國道客運運價調漲案大致敲定，預計下週送交通部審查。

陳文瑞說，這次國道客運調整運價，主要是希望真實反映成本，因目前國道客運短途路線幾乎都納入生活圈的TPASS通勤月票，業者依成本計算出來的票價差，都可經由政府補貼；中長途部分，未來運價調漲後，若未反映在票價上，擬由政府補助價差，希望降低對消費者的影響。

中華民國公共汽車客運公會全聯會去年向公路局提出國道客運18項成本和運價檢討，原本建議國道客運短途路線運價漲3成，中長途路線若為3排椅也漲3成，4排椅漲18%至19%，後來修正，中長程、短程3排椅漲幅約23%，短程4排椅漲幅約7%至11%。

公路局說，目前客運營運票價都遠低於成本，以一般市區公車為例，一段票是新台幣15元，若合理反映成本，應該是23元，但這幾年都是由政府補貼價差。

公路局在民國108年對一般公路客運實施運價補貼，109年納入國道平面端，112年同時對一般公路客運及國道平面端補貼運價差價。（編輯：唐聲揚）1130309