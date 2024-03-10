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新北基隆低溫9.6度 吳德榮：11日中部以北明顯降雨

2024/3/10 08:45（3/10 10:13 更新）
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台北市中正紀念堂園區內多種櫻花持續盛開，9日適逢週末假期，雖然天氣涼冷，仍吸引不少民眾前往賞花。中央社記者謝佳璋攝 113年3月9日
台北市中正紀念堂園區內多種櫻花持續盛開，9日適逢週末假期，雖然天氣涼冷，仍吸引不少民眾前往賞花。中央社記者謝佳璋攝 113年3月9日
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（中央社記者張雄風台北10日電）根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為基隆安樂區、新北貢寮區皆為攝氏9.6度。氣象專家吳德榮表示，今天冷空氣持續減弱，氣溫漸升；明天鋒面接近、通過，中部以北轉有明顯降雨。

根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為基隆安樂區、新北貢寮區皆為9.6度；其他縣市部分，台北文山區12.8度、台中神岡區12.1度、台南新化區12.8度。

氣象署表示，強烈大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫明顯偏低。今天金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生；新北市有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受中層雲影響，各地雲量略多，天氣仍穩定，鄰近山區偶有局部零星飄小雨；冷空氣持續減弱，氣溫漸升，白天北偏涼、南舒適，早晚微冷。

吳德榮指出，明天上午鋒面接近，各地雲量增多，局部地區有零星短暫雨；下半天鋒面快速通過，中部以北轉有明顯降雨，南部亦有局部短暫陣雨，氣溫略降；12日白天起至13日鋒面遠離、受大陸高壓影響，各地轉晴，白天氣溫明顯回升，早晚因「輻射冷卻」、氣溫較低，日夜溫差很大。

吳德榮說，14日高壓迴流影響，東半部偶有局部短暫雨，西半部中層雲逐漸增多，山區偶有局部零星飄小雨，白天舒適微熱、早晚涼；15、16日鋒面接近，北部、東半部水氣增多，有局部短暫雨。春季天氣變化頻仍，末期模式模擬常有較大「不確定性」，須注意最新資料調整。（編輯：陳仁華）1130310

#新北市
#吳德榮
#中央氣象署
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