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東北風挾境外污染物 屏東潮州空氣品質亮紅燈

2024/3/10 11:06（3/10 11:46 更新）
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屏東潮州10日上午空氣品質呈紅色警示等級；中南部、金馬地區共20測站亮橘燈。（圖取自環境部空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
屏東潮州10日上午空氣品質呈紅色警示等級；中南部、金馬地區共20測站亮橘燈。（圖取自環境部空氣品質監測網頁airtw.moenv.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北10日電）環境部今天表示，東北風挾微量境外污染物移入台灣，中南部位於下風處，易累積污染物；截至上午10時許，屏東潮州空氣品質呈紅色警示等級；中南部、金馬地區共20測站亮橘燈。

根據環境部空氣品質監測網，今天截至上午10時許，屏東潮州空氣品質呈「紅色警示」等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；另外，中部以南，金馬地區共20測站空氣品質達橘色提醒等級。

環境路表示，今天強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾微量境外污染物移入影響台灣，中南部位於下風處，污染物易累積；離島地區受中國東南沿岸污染物影響，污染物濃度偏高。

環境部預估今天花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來一週，環境部指出，明天鋒面逐漸通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，12日至13日東北季風或大陸冷氣團影響，迎風面擴散條件轉佳，須留意可能有微量境外污染物移入影響台灣，中南部位於下風處，污染物稍易累積；14日至15日東北季風或大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件較差。（編輯：管中維）1130310

#PM2.5
#東北風
#空氣品質
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