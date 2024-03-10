台中環山獵人登山步道 奪台灣景觀大獎雙料冠軍

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）中市府觀光旅遊局的環山獵人登山步道建置工程，設計單位將泰雅族狩獵文化與自然地景巧妙結合，第11屆台灣景觀大獎中奪下「風景遊憩類傑出獎暨年度大獎」雙料冠軍。

台中市政府觀旅局今天發布新聞稿指出，第11屆台灣景觀大獎9日於台北松山文化園區舉行頒獎典禮，台中市政府由秘書長黃崇典代表市長盧秀燕出席，市府團隊共計5案獲獎，觀旅局的環山獵人登山步道建置工程更獲得「風景遊憩類傑出獎暨年度大獎」雙料冠軍。

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觀旅局長陳美秀表示，「環山獵人登山步道建置工程」能獲獎，感謝施工團隊及監造單位不畏艱辛、克服路途遙遠，更要謝謝泰雅族耆老及族人鼎力支持，協助訂出適合的步道路線，提供寶貴建議，讓設計單位能將泰雅族狩獵文化與自然地景巧妙結合，公私協力成就此等美事。

黃崇典指出，獲獎不僅是對優秀作品肯定，更是對台中城市景觀環境的肯定；另外，市府還有建設局、都發局共計獲得5項各類型獎項，市府表現備受肯定。（編輯：陳仁華）1130310