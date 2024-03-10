11日全台有雨 13日前北部偏冷探12度

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象署今天表示，明天鋒面通過及冷空氣南下，全台有雨，北部低溫約攝氏14、15度；12日、13日最冷，北部約12、13度，但水氣減少；明晚至12日清晨之前，高山有機會降冰霰或雪。

交通部中央氣象署今天表示，上午8時許玉山下冰霰，持續至上午11時50分，並有冰霰夾雪的情況，累積約1公分；玉山氣象站清晨最冷為零下2.3度，中午高溫約0.6度。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，預估冷空氣持續影響至13日，但水氣逐日減少，若水氣及溫度能配合，明天至12日清晨，中部以北3500公尺以上的高山仍有局部下冰霰或雪的機會。

林定宜提醒，明天晚間至12日上午，馬祖易有局部低雲或霧，影響能見度。

林定宜表示，未來一週以明天水氣最多，全台有雨，中部以北、東半部有短暫陣雨，南部地區也有局部短暫陣雨；12日、13日水氣逐日遞減，以東半部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨為主，12日清晨西半部地區仍有零星短暫雨。

氣溫方面，林定宜提到，明天北部低溫約14、15度，其他地區約16至18度；12日、13日最冷，北部低溫下探至12、13度，局部地區會再低一些，台北市約13至15度。

林定宜說，14日東北季風或大陸冷氣團減弱，白天開始北部氣溫可回升至20度以上，但要留意早晚偏涼冷，預計會持續回溫至週末。

林定宜指出，目前觀察15日、16日在華南地區有鋒面生成，斷斷續續會有水氣移入台灣，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；鋒面預估17日通過，全台再轉為有雨的天氣。（編輯：管中維）1130310