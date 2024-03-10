太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）太管處針對周邊山域野生哺乳動物進行生態監測，自動相機在海拔661公尺處拍攝到台灣水鹿，是15年來首度在太魯閣中低海拔拍攝到，顯示水鹿在太魯閣國家公園已有向東遷移情形。

內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處發布訊息表示，為保護及保育園區內各項珍貴人文及動、植物等資源，並因應全球氣候變遷、環境永續發展、台灣民眾遊憩型態轉變等現象，及經營管理政策推動，每年進行多項保育研究調查計畫。

民國112年度完成2項研究調查成果，包括「大清水暨廢棄礦區周邊山域野生哺乳動物種類與豐度監測」、「太魯閣國家公園低等植物調查暨專書」。

由屏科大教授翁國精主持的「大清水暨匯德廢棄礦區周邊山域野生哺乳動物種類與豐度監測計畫 」，依據成果報告指出，針對大清水及匯德廢棄礦區，分別在2009、2019年進行過2次生態調查，過去未在太魯閣中低海拔拍攝到台灣水鹿，這次從2022年1月起為期2年的監測中，自動相機首度拍攝到台灣水鹿的照片，研究人員也在現場發現水鹿排遺。

調查結果顯示，樣區內的哺乳動物資源比過去的調查更為豐富，其中廢礦區以長鬃山羊、獼猴和食蟹獴相對豐度高，而匯德礦場拍攝到的物種數比大清水礦場多。與過去研究相比，各樣區物種數皆有增加；匯德礦場新增赤腹松鼠與白面鼯鼠的紀錄；一般管制區、生態保護區皆新增台灣水鹿、條紋松鼠、白面鼯鼠和大赤鼯鼠的紀錄。

這次調查範圍為大清水暨匯德廢棄礦區周邊約22平方公里，海拔約從500到1500公尺，共有30台相機及6台錄音機配合人力進行調查。

根據國家公園署資料，水鹿為台灣特有的亞種，受到狩獵壓力和棲息地的破壞，使其分布越來越侷限在高山地區，水鹿分布的海拔高度，從清朝時的300公尺提高到目前的2000公尺以上，多半沿著高山溪谷分布。（編輯：黃世雅）1130310