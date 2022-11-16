蘇花改完工生態復原 珍稀台灣野山羊、環頸雉都回來了

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）農委會特生中心今天表示，蘇花改施工到通車後的生態永續監測迄今10年多，共發現13類物種，共逾20萬筆生物資料，且多數生物族群數量逐漸恢復，路殺也遠低於一般道路。

農業委員會特有生物研究保育中心今天召開「蘇花改工程的生態永續之路」記者會，公布自101年起受委託辦理「台9線蘇花公路山區改善計畫施工中暨營運階段指標生物研究計畫」結果。

特生中心統計，截至110年止，蘇花改全線已發現哺乳動物44種（蝙蝠類24種）、鳥類220種（含環頸雉與猛禽）、爬蟲類38種、兩棲類22種、淡水魚類39種、蝦類19種、蟹類10種，鱗翅目蛾類1401種、維管束植物917種等，共13類物種名錄，各類研究資料累計超過20萬筆，顯示當地涵養著多樣、豐富的野生動植物。

當中台灣珍稀保育類或特有物種包含台灣野山羊、林鵰、環頸雉等動物，叢花百日青等植物，當地新紀錄種有黃喉貂、玄彩蝠、台北樹蛙等。台灣野山羊、環頸雉曾受施工影響，完工後活動頻度逐漸恢復。

圖為當地新紀錄種黃喉貂。（特生中心提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月16日

特生中心主秘鄭錫奇說，蘇花改工程沒有大量破壞棲地，完工後也盡量回復原棲地樣貌，並參考生物特性設置道路防護網、鳥網圍籬、動物爬坡道、生態廊道等生態友善措施，也種植了原生樹種。

鄭錫奇指出，蘇花改通車後，多數生物族群數量逐漸恢復，路殺現象也遠低於一般道路，110年有41件；但未來若有路殺熱點產生，會提出方案持續改善生態。

特生中心陸續將研究成果發表在學術期刊研討會等，並舉辦專題演講、教育訓練，分享野生動植物與生態保育知識，資料提供交通部公路總局蘇花公路改善工程處網頁製作、展示館展示，並協助拍攝宣導影片。

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上述計畫分成施工階段及營運期間兩階段的指標生物研究及生態監測，時間至111年底，總計11項子計畫12項工作項目的研究計畫，執行時依據動物習性、棲地特徵設置樣區，並選擇適合的調查方法按季節進行。

特生中心補充，蘇花改工程全路段已在109年1月6日順利通車營運，主要由隧道（63％）和橋梁（22％）為主體，其餘由平面道路（15％）銜接，當初規劃之初即以迴避、縮小、減輕、補償的友善環境策略進行相關工程設計與施作。（編輯：陳清芳）1111116

圖為台灣珍稀保育類環頸雉。（特有生物研究保育中心提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月16日

特有生物研究保育中心監測蘇花改生態逾10年累計逾20萬筆生物資料，當中也包含台灣特有物種「叢花百日青」等植物。（特生中心提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月16日