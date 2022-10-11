瀕危珍稀22物種保育行動計畫 112年全數出爐【獨家】

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）人類活動影響野生物種生存漸深，保育意識同步抬頭。林務局告訴中央社記者，已著手研議瀕危物種保育行動計畫，其中瀕危物種19種，另3種為珍稀物種如穿山甲等，明年全數出爐。

根據中央社記者掌握的資訊，行政院農業委員會林務局將藉由保育計畫的研議及推動，包含相關數量、族群分布、威脅來源等調查，以及降低威脅對策等面向，系統化推動保育政策，且每一年都會檢視執行情況，變成例行的施政內容，不等有議題、輿論關注才強化保育。

林務局接受中央社記者採訪時說，整體計畫可望在明年完成，目前有豎琴蛙、山麻雀、金絲蛇、草鴞等11個物種的保育行動計畫已經完成，會陸續公告，整體22個物種可望在明年全數完成。

關於上述22個物種，林務局說，有19種是瀕危物種，包含陸域哺乳類的台灣狐蝠、水獺、台灣黑熊、石虎，鳥類的赫氏角鷹、草鴞、山麻雀，爬蟲類的金絲蛇、食蛇龜、柴棺龜、台灣山椒魚、觀霧山椒魚、南湖山椒魚、楚南氏山椒魚，淡水魚類的巴氏銀鮈、飯島氏銀鮈，以及昆蟲類的大紫蛺蝶、寬尾鳳蝶、珠光鳳蝶。

另外3種二級保育類物種，林務局說，則是珍貴稀有的豎琴蛙、阿里山山椒魚及穿山甲。

穿山甲頗受國人關注，林務局指出，根據「2017整合保育暨穿山甲族群與棲地存續分析國際研討會」調查資料顯示，全台剩下1.5萬隻，又根據全島自動相機監測網監測資訊，主要分布在中、低海拔（1000公尺）以下的區域，而1000到1200公尺也現蹤跡。

林務局說明，目前可知穿山甲早期的生存威脅是獵捕，近年來則依序有3類威脅，包括捕獸夾、犬隻攻擊；路殺、獵殺；疾病與農藥，這個月還要再與專家研議相關保育行動計畫的內容。

林務局補充，前述自動相機長期監測網始於狂犬病疫情發生的102年開始布建，106年全台、保護區布建完成，主要監測中、大型哺乳動物。（編輯：管中維）1111011