石虎後龍苗9線遭路殺 苗栗縣111年度第4起

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣政府農業處今天表示，昨晚接獲民眾通報，後龍鎮苗9線發現石虎屍體，經查為1隻年輕公石虎疑受撞擊致死，是縣內今年度第4起石虎路殺案件。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科科長張葦告訴中央社記者，被發現的死亡石虎為亞成體，體重2.4公斤體型偏小，是隻年輕公石虎，昨晚被民眾發現時已經死亡，送南投特生中心研究，有關撞擊點及致命傷須待特生中心X光檢查判斷。這是苗栗縣今年第4起石虎路殺案件。

張葦指出，民眾昨晚10時許在後龍苗9線發現這隻死亡石虎，雖然過去該路段並無石虎路殺紀錄，但周邊3公里內的台61線107公里路段去年4月曾發生過，顯示該區域為石虎活動區域，將會同道路主管機關現勘，評估友善石虎道路改善方式。

苗栗縣政府自108年9月起委託專業團隊執行「苗栗縣石虎族群數量與分布調查」，透過2年調查期程，並整合調查資料、縣內石虎死亡紀錄以及108至111年執行「苗栗縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」相機監測成果，製作「苗栗縣石虎出現紀錄網格圖資」，根據日前公布圖資顯示，全縣18鄉鎮市僅泰安鄉未有石虎紀錄。（編輯：方沛清）1110920