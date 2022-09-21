苗縣連2天石虎路殺 母石虎命喪通霄128縣道

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苗栗縣政府農業處21日表示，繼19日後龍鎮苗9線鄉道發生石虎路殺事件，20日晚間又接獲通報，通霄鎮128縣道6.7公里（紅圈處）發現1隻死亡母石虎，為縣內111年度第5起石虎路殺案件。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣後龍鎮苗9線鄉道19日發生石虎路殺事件，縣府農業處20日晚間又接獲通報，通霄鎮128縣道6.7公里處發現1隻死亡母石虎，個體送交南投特有生物研究保育中心利用。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科科長張葦告訴中央社記者，20日上午10時許接獲民眾通報，在通霄鎮128縣道6.7公里處有石虎屍體，因個體已遭輾壓破碎無法量測形質資料，透過牙齒X光檢視牙髓腔初判為成年母石虎，目前個體已送至南投特生中心研究利用。

張葦指出，19日晚間後龍鎮苗9線鄉道才發現1隻年輕公石虎遭路殺，未料昨晚在通霄又有石虎喪命，也讓苗栗縣今年累計石虎路殺案件數，上升至5件。

苗栗縣多淺山地形是瀕臨絕種保育動物石虎的重要棲地，通霄、銅鑼等鄉鎮更是石虎活動熱區，縣府目前正辦理128縣道瓶頸路段通霄交流道（3K+600）至烏眉國中（4K+800）拓寬改善工程招標作業。

縣府工務處指出，相關工程於先前辦理環境影響差異分析及檢討報告時，已諮詢專家意見，採縮小規模，減少對生態衝擊，未來也會增設150公尺的友善動物防護網及警示標誌。（編輯：張銘坤）1110921