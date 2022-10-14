苗縣友善跨河通道完工597天後 首見石虎母子穿越[影]

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苗栗縣政府在卓蘭鎮老庄溪下游河段設置全國首座跨河通道，完工後第597天記錄到1對石虎母子利用通道內部通過，且在往後數天中也連續、頻繁地使用通道來回河岸兩側。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣府為保育石虎，在卓蘭鎮老庄溪設置全國首座跨河通道，完工後第436天監測到石虎從通道上方穿越，第597天更記錄到1對石虎母子利用通道內部通過，令保育人員又驚又喜。

苗栗縣政府農業處今天透過臉書（Facebook）官方粉絲專頁「農民栗」分享這個喜訊。

農業處指出，位於台灣中部的大安溪為連結苗栗與台中兩地 石虎 石虎小檔案 身長：約55至65公分

體重：約3至6公斤

主要分布地：苗栗、台中、南投

台灣瀕臨絕種一級保育類野生動物，目前數量約468至669隻，屬於肉食夜行性動物，體型因與家貓相仿易被誤認

主要棲息在森林與雨林地帶，通常為距河道較近的潮濕區域，也能在經人工開墾的土地棲息 資料來源：農委會林務局、台灣石虎保育協會 看更多 關閉 重要交流區，卓蘭鎮老庄溪為大安溪支流，下游長達約1公里的水泥護岸與河床垂直落差約10公尺，造成往返鯉魚潭水庫山區的石虎族群動線阻隔，可能造成石虎棲地切割，增加周邊道路路殺風險。

苗栗縣政府於民國110年1月在老庄溪下游河段首創搭建野生動物友善通道，今年3月16日、完工後的第436天，監測到石虎從通道上方穿越河岸兩側；8月24日、完工後第597天，記錄到了1對石虎母子從通道內部通過，且在往後的數天中，連續、頻繁地使用通道來回河岸兩側。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科科長張葦告訴中央社記者，通道兩側皆設有紅外線相機，兩側相機皆監測拍下石虎母子通過畫面，顯示石虎確實有利用通道內部完成「跨河」，而非僅是入內探查，甚至還曾拍到有1隻石虎叼著老鼠的畫面，友善通道可作為石虎覓食的路線之一。

農業處指出，工作人員為了讓通道貼近於自然環境，在內部鋪設木屑，除了石虎之外，相機也拍攝到多種野生動物，包括鼠類、白鼻心等利用通道跨河，甚至是躲避大型流浪犬隻，期盼為保護石虎與淺山環境持續努力。（編輯：戴光育）1111014