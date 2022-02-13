石虎小池野放新生不到半年 疑中套索陷阱喪命

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）特生中心石虎研究團隊去年在信義鄉野放石虎「小池」，追蹤近半年可見野外生存能力沒問題，但日前發現個體活動範圍異常小，趕往救援可惜已成冰冷屍體，左後腳明顯有中套索痕跡。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心石虎研究團隊野放獲救的石虎「小池」並追蹤研究，2月5日起發現「小池」活動範圍非常小，雖未回報死亡訊號，但研究團隊擔心安危便趕往救援，原以為有機會可救到活的小池，最後只找到屍體，左後腳明顯有中套索傷痕，且屍體已被移到其他位置，獸醫推測死亡時間約2天。

研究領域包含石虎的特生中心助理研究員林育秀今天接受中央社記者訪問表示，小池2019年在中寮鄉被發現受困蓄水池無法跳出，當時是1隻體重923克的小石虎，由於石虎媽媽一直未出現，帶回照護後，2020年野放，因闖入雞舍又被救出，去年9月進行第2次野放。

林育秀表示，這次野放追蹤持續近半年，可見小池基本野外生存能力沒問題，研究團隊真心希望小池能在野外好好活著，一起壯大石虎族群，但目前看來年輕個體野放後死亡率很高，即使避開石虎分布熱區，刻意選在石虎現存分布區邊緣、密度較低的信義鄉野放，盼減少和既有領域個體間競爭，不過仍須面對各種威脅。

林育秀說，2020年到2021年共野放7隻個體，目前3隻死亡、1隻失蹤，另有1隻被拍到右前肢跛腳，如此資料讓團隊更明確了解，為何石虎現存範圍如此侷限，且族群無法快速擴展到過去的分布範圍。

她指出，團隊2013年起陸續針對傷癒、野外捕捉石虎個體進行無線電追蹤，累積至2021年共有25隻追蹤紀錄，因石虎體型較小，受限重量和電力，並無即時回傳式項圈可用，因此，還是用傳統無線電追蹤，就算是衛星定位款式，也需靠近個體才能下載資料。

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林育秀說，隨著團隊人力增加，對於追蹤個體的掌握狀況越來越好，但也因此發現石虎的野外威脅確實非常多，包括以往未知的掉落荒廢蓄水池無法掙脫，或因誤食毒鼠藥死亡的個體，都是透過追蹤才得知。

林育秀表示，團隊希望和更多石虎棲地居民有更多溝通機會，發現受傷個體能盡快通報以利救援；另外，10日找回小池屍體現場路況非常差，落葉及泥土很多，團隊車輛不慎「刁車」，感謝南投縣警察局信義分局人倫派出所找來在地人協助，讓團隊順利脫困。（編輯：陳仁華）1110213