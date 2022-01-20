融合石虎保育及國防女力 趙天麟推台灣金虎春聯

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農曆虎年即將到來，民進黨立委趙天麟（右3）20日發布「台灣金虎」賀歲春聯，春聯的美術設計者李俐蓁（左3）將石虎保育結合國防女力捍衛山海、國軍革新元素，彰顯立足本土、自由多元的社會價值。中央社記者郭日曉攝 111年1月20日

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（中央社記者林育瑄台北20日電）農曆虎年即將到來，民進黨立委趙天麟今天發布「台灣金虎」賀歲春聯，將石虎保育結合國防女力捍衛山海、國軍革新元素，彰顯立足本土、自由多元的社會價值，希望虎年是溫暖、堅毅、可愛的象徵。

趙天麟今天發表「台灣金虎」賀歲春聯，並邀請國防部常務次長房茂宏、行政院農業委員會副主任委員黃金城等與會，會中也有來自陸軍、空軍、海軍、憲兵的4名女性國軍代表出席。

趙天麟說，石虎常出沒於淺山低海拔區，因棲地被入侵及狩獵破壞，成為第一級瀕臨絕種保育類野生動物；目前僅苗栗、南投與彰化八卦山一帶尚有石虎蹤跡，推估數量僅存數百隻，石虎族群的延續是重要課題。

而總統蔡英文高度重視女性從軍的貢獻，其主政後，女性在國防力量扮演越來越重要的任務，海陸空軍部隊都可見女性軍士官活躍的身影，褲裝軍服也是重要革新，在國防裡充分展現兩性平權。

趙天麟表示，去年以軍事武器作為春聯主角大受好評，這是第二次以軍事元素製作春聯，結合保育類石虎，以及國防女力元素，希望虎年是溫暖、堅毅、可愛的象徵。

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春聯的美術設計者是趙天麟的團隊成員李俐蓁，因物種滅絕對共存於土地的人類而言，是難以估算的損失，身為貓奴的她以石虎為主角，既呼應虎年，也透過春聯介紹台灣最珍貴的石虎，用畫筆為石虎保育貢獻一份心力。

李俐蓁參考曾擔任動物園教育推廣大使的石虎妹妹「集寶」的照片，融入愛貓神韻，形塑出「台灣萌虎將」，並讓萌虎將穿上帶有蔡總統祝福的陸軍女性褲裝軍常服，彰顯出保家衛國的特殊意義。（編輯：蘇志宗）1110120