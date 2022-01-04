彰化伸港首見石虎出沒 竟命喪西濱公路輪下

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靠海的彰化縣伸港鄉首次出現石虎，不過卻在台61線西濱快速公路命喪輪下，對此，特生中心助理研究員林育秀4日說，近年發現滿多石虎個體沿溪流移動，推測這隻是沿烏溪出去的石虎個體。（特生中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月4日

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）靠海的彰化縣伸港鄉首次出現石虎，不過卻在台61線西濱快速公路命喪輪下，對此，特生中心助理研究員林育秀今天說，近年發現滿多石虎個體沿溪流移動，推測這隻是沿烏溪出去。

剛邁入2022年，行政院農業委員會特有生物研究保育中心石虎研究團隊即收到2件石虎路殺通報，其中1件1月2日晚間被民眾在省道台21線南投縣魚池鄉、靠近日月潭路段發現，為亞成體公石虎；另1件為3日在台61線彰化縣伸港鄉路段由道路清潔人員撿拾並辨識，通報石虎研究團隊，為成年母石虎，由乳頭判斷曾生產。

研究團隊指出，這2起發現位置，過去2公里範圍內未曾記錄到石虎路殺，台21線甚至是新紀錄，由於剛好適逢元旦跨年連假，可能車流量較多導致，希望民眾出遊注意路邊動物出沒。

另外，民眾好奇多生活在淺山的石虎怎會出沒海線地區的台61線西濱快速公路、彰化縣伸港鄉，研究團隊指出，其實台61線苗栗路段已發生多起石虎路殺，只是彰化路段為首件，烏溪兩側近年發生多起路殺，溪流和兩側環境是許多野生動物利用區域，只是不被重視。

研究領域包含石虎的特生中心助理研究員林育秀今天接受中央社記者訪問表示，魚池鄉是石虎生活區域，很早就發現石虎出沒，普查時也曾記錄到，「魚池鄉有石虎這件事不是新的」，只是先前未發現石虎路殺，由於地點靠近日月潭，推測與連假車流量有較大關聯。

有關彰化縣伸港鄉出現石虎路殺情形，林育秀表示，發現地點雖然靠海，但推測是沿著烏溪出去的石虎個體，近年發現滿多個體沿著溪流移動，這隻遭路殺石虎應該是沿著烏溪活動，雖然石虎多生活在淺山地區，但沿著溪流往海邊移動「算是滿正常的」。

林育秀表示，苗栗縣通霄鎮、後龍鎮都靠海，但那邊也有石虎出沒，彰化縣這起較特別為母石虎，過去認為尤其是生產過的母石虎，其實不太會長距離移動，可能是原本棲地遭破壞，但這隻非追蹤個體，無法明確斷定，若假設這隻母石虎沒有長距離移動，即推測主要生活在烏溪流域，但發現路殺地點距烏溪仍有點距離。

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林育秀指出，國道3號和美交流道附近曾有2起石虎路殺，她認為近年烏溪沿線石虎致死率算高，不可否認沿線有些工程進行中，如國道橋梁強化，甚至更上游的鳥嘴潭人工湖計畫，因為烏溪沿線過去狀況變化不大，但近年路殺較多，推測會不會與人為干擾有關。

林育秀也指出，原認為彰化、南投交界的八卦山脈適合石虎生活，但其實中間道路多，個體難跨越、路殺風險高，且透過南投林管處委外調查八卦山石虎生態，相機非常少拍到石虎，但卻發現流浪狗非常多，因此，八卦山目前不算好棲地，現在反而河道環境較好些，相對安全、食物多，個體共存但仍有自己地盤。（編輯：陳仁華）1110104