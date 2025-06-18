國道七號119年底完工 都計變更案高市都委會通過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高市府都市計畫委員會今天審議通過「國道七號高雄路段新建工程」都市計畫變更案，預計119年底完工通車，未來將可強化高雄港聯外交通，並紓解國道1號壅塞現況。

高市府今天由副市長林欽榮主持第132次都市計畫委員會，審議通過「國道七號高雄路段新建工程」都市計畫變更案，配合全線預計民國119年底完工通車。

林欽榮指出，國道七號高雄段新建工程建設計畫已於112年3月23日經行政院核定，計畫總經費約新台幣1357.9億元。

路線自仁武區起，銜接國道十號，往南行經大社、仁武、鳥松、大寮、鳳山、小港及林園等區，經臨海工業區東側至洲際貨櫃聯外道路南星路止。

國道七號高雄路段全長約23公里，其中高架路段長約21公里，沿線設有2處系統交流道、3處雙向及2處單向交流道，途經8處主要計畫及3處細部計畫區。

此外，國道七號與國道一號、國道十號、台88線及規劃中之高屏第二快速公路（高屏二快）形成東高雄環狀快速路網，預期可分流國道一號交通量10%至24%、台88線五甲至鳳山段30%、國道十號仁武至鼎金段29%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

都發局今天發布新聞稿表示，此案全線優先使用公有地為原則，並採設定地上權等彈性方式，有效減少拆遷與用地爭議，完工後將可大幅分流大貨車交通量，降低市區事故風險，保障市民行車安全。

此外，針對變更範圍內涉及高速公路用地之農業區、公園用地、河川區、道路用地等，依實際工程需求進行調整土地使用分區；另於部分區域納入滯洪池與綠帶設計，呈現永續交通與生態共融精神。（編輯：陳仁華）1140618