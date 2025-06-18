新北建原民歲時祭儀廣場 讓族人找到文化歸屬感

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市原民局今天表示，將耗資3000萬元於三峽區建歲時祭儀廣場，作為祭典、文化學習、世代共學場所，以凝聚都市原民向心力，讓族人找到文化歸屬感，也將提供各族群共享空間。

新北市政府市政會議今天由原住民族行政局長林瑋茜Siku Yaway專題報告，說明市府如何深化都會區原住民族文化傳承，透過推廣族語、創建族語家庭等，扎根都會原民自我認同。

林瑋茜Siku Yaway說，目前全國原住民已有超過半數人口設籍都會區，其中，新北市原住民人口數突破6萬2000人，為六都第2多人口；但族人分布廣、活動零散，歲時祭儀等傳統儀式缺乏空間，多借用學校、活動中心或河濱公園，缺乏常設性的象徵性文化儀式場所。

她說，規劃以新台幣3000萬元，在三峽區建設「原住民族歲時祭儀廣場」，是兼具祭儀活動、教育推廣與社群連結、觀光導覽的多功能空間。將於6月底上網招標，預計今年底完工，打造都市中的文化新地標。

林瑋茜說，基地位於三峽區客家文化園區旁，弧形的天幕邊緣象徵阿美族的傳統花帽，地磚運用跳色設計。未來不僅提供族人歲時祭儀與傳統文化，也是部落共學課程與都市族人社群凝聚功能。

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客家事務局長劉冠吟在會中回應，由於興建歲時祭儀廣場，讓客家文化園區的停車場減少48個停車格，剩下53個停車格，但將來客家文化活動也可使用廣場，展現原客文化融合景象。

市長侯友宜說，廣場保留讓原住民族專屬的歲時祭儀優先使用外，也結合客家族群，甚至教育、觀光及文化，大家可共同發揮凝聚共享的力量，讓新北市看到多元文化的集結。（編輯：李錫璋）1140618