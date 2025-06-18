斥資逾4千萬徵收土地挨批閒置 花縣府：會適當規劃

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮推數位轉型，活化廢棄辦公廳舍改建雲基地辦公空間，又編列新台幣4000多萬徵收後方土地卻閒置成倉庫，挨批決策太短視，應提出可延續規劃；縣府回應，將規劃適當用途。

花蓮縣議會今天考察雲產業基地及第二辦公區辦理情形；縣府行政研考處長陳建村簡報，基地位置為前公路局使用，因業務變遷停止使用，縣府向國發會提報計畫，打造為數位智慧辦公場域。

雲基地建置高速互聯網、會議室、進駐空間等，委外經營中，每月至少辦理2場AI科技或農業生技等交流小聚，促進數位遊牧及國際人才交流。

陳建村指出，因去年地震影響，縣府員工宿舍受損，目前借用雲基地A棟二樓6間房間作單身員工宿舍使用，預計7月原宿舍完工後歸還，不影響辦公空間，B棟將辦理耐震補強。

另外，為擴大雲基地及第二辦公區，花蓮縣府112年度追加4500餘萬元預算，徵收雲基地後方約2000多坪私人建物，卻遭議員批淪為閒置倉庫，毫無規劃。

財政處長劉台文說，後方土地可做雲基地未來規劃使用；另外，也有討論蓋員工宿舍或縣府第二辦公區可能性。

民進黨議員胡仁順指出，耗費這麼多預算徵收土地，卻沒有具體規劃，讓土地繼續閒置，縣府應提出不會因換了縣長無法執行的願景規劃，經費可以逐年爭取，但要有目標。

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無黨籍議員周駿宥說，花蓮好山、好水且文化豐富，很適合發展數位遊牧，讓民眾邊旅遊邊工作，但目前A、B棟基地空間不大，建議後方土地要留空間給雲基地使用。

召集人、無黨籍縣議員黃馨指出，無論未來規劃蓋大樓或做宿舍，都希望先做可行性評估，發揮最大價值，會繼續追蹤縣府規劃。（編輯：陳仁華）1140618