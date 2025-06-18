布萊德彼特F1電影飆速300公里 比照專業車手訓練

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（中央社記者王心妤台北18日電）美國男星布萊德彼特主演「F1電影」，堅持不靠替身，親自駕駛賽車狂飆時速300公里，在高速轉彎時帶給身體極強的5G橫向拉扯，他按照F1車手訓練菜單苦練，展現專業演員堅持。

「F1電影」由「捍衛戰士：獨行俠」導演約瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）執導，並由布萊德彼特（Brad Pitt）主演，柯辛斯基曾說，布萊德彼特就是主角的不二人選，其對賽車的熱愛也造就這部片。

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61歲的布萊德彼特親自演出賽車戲，堅持不靠替身，體能也成為最大挑戰，他為此仿照F1車手訓練菜單加強體能，尤其是核心肌群。這次訓練出的精實肌肉也在片中大方展現，讓影迷一飽眼福。

「F1電影」將於25日上映。（編輯：張雅淨）1140618