泰國擬微調每日基本工資 曼谷漲至400泰銖

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（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）泰國薪資委員會今天開會決議，7月1日起曼谷的勞工每日基本工資，將由現行的372泰銖調漲到400泰銖，全泰國在旅館產業和娛樂產業工作的勞工也將一起調漲，預估將有約70萬勞工受惠。

調漲基本工資是現任為泰黨（Pheu Thai）政府2023年競選時提出的政策之一，目標是2027年每日基本工資達到600泰銖（約新台幣546元）。

泰國去年元旦曾調漲每日基本工資，依照各府不同的生活成本，從原先的328泰銖至354泰銖，調漲到330泰銖至370泰銖。

去年元旦微調基本工資後，泰國政府原先預定去年10月要讓全國的基本工資都漲到400泰銖，但遭到企業主反對，有人認為全國齊頭式的調漲並不實際，因為各府的經濟發展狀況和生活成本並不相同，因此去年10月調整基本工資沒有順利上路。

經由政府代表、資方和勞方組成的薪資委員會討論後，泰國決定漸進式調漲，今年元旦開始，依照各府的經濟和生活狀況，分為17種調漲率，平均漲幅在2.9%，每日增加的工資在7到55泰銖不等，調漲後每日基本工資介於337泰銖到400泰銖之間。

其中基本工資漲到每日400泰銖的是普吉府（Phuket）、羅勇府（Rayong）、春武里府（Chonburi）、北柳府（Chachoengsao）以及素叻他尼府（Surat Thani）的蘇美島（Koh Samui）。

曼谷雖為首善之都，不過基本工資為372泰銖，未達400泰銖，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，薪資委員會今天決定，所有在曼谷工作的勞工從7月1日開始將調漲到400泰銖。

此外，旅館業和娛樂產業工作的勞工，每日基本工資原先只有在泰國10個以觀光為主力的區域達400泰銖，薪資委員會今天也決定，7月1日起將擴大適用全國在旅館業和娛樂產業工作的勞工。

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根據薪資委員會的決定，適用這項新規的必須是2星級以上或有超過50個房間的旅館，娛樂產業則必須是依照服務娛樂法（Service Establishments Act）向政府登記的業者。

薪資委員會的決定將送交內閣會議拍板定案，預估將有70萬勞工受惠。（編輯：陳慧萍）1140618