與蘋果開發人工智慧有望推出？阿里巴巴推AI新模型

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（中央社台北17日電）蘋果與中國電商阿里巴巴在中國合作開發的人工智慧（AI），引起美中兩國審查。陸媒今天報導，阿里巴巴推出基於蘋果公司MLX框架深度優化的AI模型，雙方合作開發的AI服務有望問世。

據證券時報今天報導，阿里巴巴通義千問團隊正式推出並開源Qwen3全系列32款MLX量化模型。MLX是由蘋果機器學習研究團隊開發的，專為蘋果晶片設計的一種機器學習框架，可高效訓練和部署AI大模型，已被越來越多AI開發者採用。

報導提到，Mac Pro、MacBook等Mac系列產品，以及iPad和iPhone，均可流暢部署Qwen3模型。

報導指出，Qwen3全系列與蘋果晶片深度適配，被視作是替中國版「蘋果智能」落地鋪路。業界期待，隨著技術優化和監管審批推進，搭載Qwen3模型的蘋果智慧功能有望正式與中國用戶見面。

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中國大型電商阿里巴巴聯合創始人、董事局主席蔡崇信，在今年2月中旬確認公司與蘋果合作的消息。不過，近期陸續傳出這起合作案，分別面臨美國及中國政府的嚴格審查。

紐約時報5月報導，美國白宮與國會數月以來一直詳審蘋果公司計畫與中國網路巨頭阿里巴巴達成的AI合作協議，美國擔心此舉恐助阿里巴巴改進其AI能力；金融時報6月報導，今年兩間公司共同開發的多款AI產品已提交中國網路管理部門審核，但產品的審核卡在中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室（中央網信辦）。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140617