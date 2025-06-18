7月漢光演習結合城鎮韌性 各縣市演練戰災救援

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（中央社記者賴于榛台北18日電）為強化全社會防衛韌性，行政院政務委員季連成今天說，除漢光演習外，今年全國皆須進行30分鐘的防空演習；另外，排除已結合漢光演習進行城鎮演練的台北市、台中市、台南市，其餘縣市也須演練60分鐘的戰災救援工作，這是跟以往演練最大不同處。

2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習4月起跑，由連江縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、台東縣、澎湖縣、金門縣、嘉義市陸續進行，台北市、台中市、台南市則將於7月搭配漢光演習進行城鎮韌性演習。今年度的漢光41號實兵演習，將從7月9日實施至18日，共達10天9夜。

季連成今天對記者表示，台北市、台中市、台南市的演練科目將與漢光演習結合，利用一天時間從「反制封鎖」階段一路演習至「全面作戰」階段。

他提到，全國也會分區進行30分鐘防空演習，各縣市須選出3個鄉鎮區等作為重點演練區域，演練時區域平面人車都必須疏散，民眾可透過警政署警政服務APP中的「防空避難專區」，或是消防署的消防防災e點通APP搜尋就近的避難場所；此外，縣市也須在重點演練區域擇定車站等重要公共場所，進行人員疏散演練，且人員要確實移動至避難所或是擇定的安全地點，不能只是關上窗戶坐在辦公室。

至於安全地點如何選擇，季連成說，從以色列跟伊朗交戰來看多是空襲，大樓都是頂樓被炸，越往下則越安全，也因此安全地點的擇定須以增加存活率為原則，不能選擇頂樓，且必須是有兩牆避難之處。

季連成也說，各縣市做完防空演習以後，除台北市、台中市、台南市之外，其他縣市還要再做60分鐘的戰災救援工作，這也是城鎮韌性跟以往最大不同處。

媒體關注，政府是否持續盤點全台防空避難處。季連成則表示，全國有1萬8000餘個防空避難處，雖然很多位於私人大樓地下室，但按照建築法規規範，所有地下室都要在國家政府需要時開放。

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季連成指出，內政部正請地方政府持續盤點全台防空避難處，也訂定一些條件，包含一，處所必須堅固抗炸；二，要有水、電等基本維生系統；三，以及緊急通訊系統；四，則是會要求避難處需要提供每人2平方公尺的休息空間。

他強調，世界一直在做全社會防衛韌性工作，台灣已經算晚了，且台灣敵人強大，還只有一個台灣海峽隔著，必須持續強化韌性工作。（編輯：林興盟）1140618