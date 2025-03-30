學者：防衛韌性演練 讓中國知道對台行動成本極高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北30日電）總統府全社會防衛韌性委員會首場實地演練27日在台南登場，學者吳瑟致認為，面對中國威脅首當其衝的台灣，透過這樣的演練強化全社會防衛韌性，可以形成國際典範；也告知中國，對台灣的任何行動都需要付出極高成本。

台灣智庫諮詢委員吳瑟致說，台灣面對中國滲透、統戰，強化全社會防衛韌性是重要的面向。尤其在中國對台軍事壓力下，能藉此建立國內民眾對國家安全、社會安全的安全感。

吳瑟致說，首度演練是在台南市舉行，意味全社會防衛韌性不只是中央政府的責任，地方政府也需要參與；以民力為主的演練，是維繫民眾面對各種狀況的參與，也呼應總統賴清德提出的17項因應策略，是需要社會大眾的參與及認知。

吳瑟致表示，可從3大面項觀察台灣社會力如何在全社會防衛韌性實地演練展現。首先是中央地方的聯結，從中找出能有效運作，建立能讓地方有所發揮、參與的方式，還要密集舉辦，讓各地方都有一定程度的熟識。

吳瑟致說，其次，不只是防災，還要建立對社會秩序、環境的安全感；讓人民有危機意識，也對整個台灣建立安定感；這不只攸關日常生活，也涉及產業、投資環境，讓人對台灣有穩定、有序的想像，提升國際對台灣的評比。

吳瑟致指出，最後是從國際角度來看，台灣是最鄰近威權威脅的民主國家，台灣怎麼做都能形成典範。在民主保護傘概念下，其他國家有能夠學習的方案，也拉起民主國家間對於相關議題、資訊的聯繫。透過中央與地方、台灣與其他民主國家、跨國城市間，透過全社會防衛韌性實地演練，能串聯出密集交錯的安全網。

透過 Google News 追蹤中央社

吳瑟致表示，強化全社會防衛韌性，讓中國知道，對台灣的任何行動，都需要付出極高成本。也讓民眾知道，任何機制的建立是要避免戰爭、災難的發生。

對於全社會防衛韌性強調的5大主軸。吳瑟致認為，大家都不希望發生戰爭，但若發生戰爭，對於社會秩序挑戰最大的是民心；所以要讓民眾確知，政府有完善的準備；攸關生活運作的金融、網路，要有高度的信任；要讓人民知道，在避難過程中，知道如何保護自己。政府的相關作為、準備，需要有效傳遞，讓更多民眾接觸到、更有感。（編輯：蘇志宗）1140330