總統：7月漢光結合城鎮韌性演習 全聯門市加入演練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北26日電）總統賴清德今天宣布，7月為「國家團結月」，將透過漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神和韌性，全聯也有門市將加入演練。他說，唯有全民有感、全體參與，全民防衛才能發揮最大力量，讓台灣在各種挑戰中，保持穩健，更加團結。

總統下午出席總統府全社會防衛韌性委員會第4次會議致詞表示，全社會防衛韌性委員會先後在去年12月，進行桌上推演，以及今年3月進行實地演練，檢視中央和地方、政府與民間團體之間的協調、整合與應變能力；驗證台灣面對天然災害，或各種極端情況的應對和動員能力。

他提到，行政院提出強化安全韌性特別條例，編列新台幣4100億元特別預算，其中1500億元用於提升國家韌性、強化國土防衛能力。

舉行實地驗證部分，賴總統說，今年漢光41號演習期間，也將進行2025城鎮韌性演習。漢光演習著重國軍的演訓，城鎮韌性演習著重整合非軍事部門對緊急事件的應變，透過軍民協力，展現國家團結的意志，提升台灣全社會防衛韌性。

賴總統說，7月是「國家團結月」，要讓台灣社會透過實際的演練，扎根「有準備、更安全」的意識，更要向國際社會展現，台灣人堅強的防衛意志與自我保護的決心。這些年來，國軍以實戰化訓練為根本，「防衛固守、重層嚇阻」為戰略，發展不對稱戰力，建構「多域拒止、韌性防衛」的整備方向。

他說，7月9日到18日，為期10天9夜的漢光41號演習，國軍部隊將落實「實戰化訓練」要求，驗證重點包括灰色地帶侵擾應處、快速反應備戰部署、戰略溝通運作機制、動員部隊戰力恢復、重層縱深防禦部署、新式裝備作戰效能、精進後勤支援能量、軍民整合協調運作。

2025城鎮韌性演習方面，賴總統說，從今年4月10日開始，政府已在連江縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、台東縣、澎湖縣、金門縣、以及嘉義市等8個縣市陸續舉行；7月15日至17日，也將在台中市、台南市和台北市舉行3場演習，選定關鍵基礎設施進行實作，並在周邊行政區域開設配售站、急救站及救濟站。同時，全國22個縣市，也將同步進行防空避難與民防演練。

總統強調，保衛台灣從來不只是國軍的責任，也是全民意志的展現，除了戰力堅強的國軍，也需要警察、消防醫護、政府人員、企業夥伴、社區志工與全體國民的齊心協力。

賴總統也感謝全聯加入7月的城鎮韌性演習，他說，這代表著每一份力量，都是串起國家安全不可或缺的重要一環。

透過 Google News 追蹤中央社

總統表示，國家團結月將透過漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神和韌性。

此外，總統提及近來掀起話題的「防災避難包」，他表示，防範於未然，從心理建設到具體規劃，都是應對天然災害或各種極端情境的最好準備，也唯有全民有感、全體參與，全民防衛才能發揮最大力量，讓台灣在各種挑戰中，保持穩健，更加團結。（編輯：謝佳珍）1140626