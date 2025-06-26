劉世芳：全民防空演習7/15起登場 避難指引6月底發布

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（中央社記者高華謙台北26日電）總統府今天舉行全社會防衛韌性委員會議，內政部長劉世芳指出，全民防空演習7月15日起分別在中部、南部、北部、東部與離島登場，預計6月底發布防空避難指引，並邀全民一起下載「警政服務」APP，以及預先準備緊急避難包。

總統賴清德下午出席總統府全社會防衛韌性委員會第4次會議致詞時表示，7月為「國家團結月」，將透過漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神和韌性，全聯也有門市將加入演練。

兼任委員會執行秘書的內政部長劉世芳在會中報告「2025城鎮韌性演習整備及推動概況」時說明，全民防衛動員以臨災應變機制為主，採無劇本演練，戰災搶救占70%以上，7月15日、16日與17日分別在台中、台南與台北市舉行，並搭配漢光演習驗證軍政通聯。

劉世芳指出，全民防空演習則於7月15日、16日、17日分別在中部、南部與北部登場，當日下午1時30分至3時舉行；東部與離島於7月18日上午10時至11時30分演練；屆時將發送手機告警訊息，從疏散避難、人車管制、戰災搶救到警報解除，驗證本島及外（離）島等7個地區防空整備與作為。

避難設施方面，劉世芳提到，已盤點建檔供民眾24小時躲避的防空避難處所，全國共8萬2772處，可容納人數為全台人口2.35倍，7月1日起分階段納入建築物公共安全檢查項目；此外，災害來臨時的避難收容處所共5928處、戰災時的救濟站處所共4520處；城鎮韌性（防空）演習重點驗證鄉鎮市區開設1處救濟站，實施災民轉移收容演練。

針對戰略物資配送，劉世芳解釋，將規劃公營民營協力機制，目前公營配售站共5953處，未來調整配售通路，研討結合如全聯福利中心等各大賣場。

劉世芳談及，7月是國家團結月，希望民眾能一起達到「3個一起」目標，首先是一起下載防災避難APP「警政服務」，APP內有防空避難專區；二是一起準備緊急避難包，可以選擇質輕、容易取用物品的雙肩背包，男性約15公斤、女性10公斤，單人單日份量要準備3公升水、2100大卡糧食等，也要準備居家必需品。

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劉世芳強調，三是防空避難指引預計6月底發布，內容包括避難位置地下優於地上、室內優於室外、避開門窗與外牆、遠離易碎物品物品；防護姿勢則要迅速降低高度、保護頭部、背對爆炸方向、穩定靜止並等待機會移動等。

此外，7月10日上午在台北、台中與台南，將同步擇1處全聯門市舉行防空疏散避難模擬演練，演練項目包括警報發放，員工應變；賣場顧客避難引導；情報傳遞，狀況處置等。（編輯：林克倫、張若瑤）1140626