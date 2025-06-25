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副校長廖婉君遭疑經歷涉假 台大：依法處理
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路透：台灣新版防空避難指引借鑑烏克蘭以色列

2025/6/25 15:48（6/25 16:05 更新）
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圖為113年高鐵彰化站模擬遭受飛彈攻擊，旅客配合疏散並演練防空避難姿勢。（中央社檔案照片）
圖為113年高鐵彰化站模擬遭受飛彈攻擊，旅客配合疏散並演練防空避難姿勢。（中央社檔案照片）
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（中央社台北25日綜合外電報導）根據安全官員與路透社查閱的內部規劃文件，台灣下週將發布新版「防空避難指引」，內容借鑑烏克蘭與以色列，以備遭到中國軍事攻擊時須進行反制之需。

一位知情的台灣高層安全官員告訴路透社：「台灣正仔細研究烏克蘭和以色列案例。」

因事涉敏感而要求匿名的這位官員表示：「我們的民眾必須知道如何保護自己，無論是在家中還是辦公場所。」

根據政府規劃文件，當局將更新發布空襲警報時民眾應對的指引，包括無法及時進入避難處所的民眾，以及行駛中駕駛人該如何因應。

這些指引包括若民眾無法立即進入防空避難處所時，應躲在「至少兩道牆」後方，並「採蹲姿，嘴巴微張」。

另一位安全官員說：「在台灣都會區，現實情況是許多高樓住戶可能無法在3分鐘內迅速前往指定的防空避難處所。」他同時表示，政府正努力讓民眾學習「替代」的自我保護方式。

這兩位官員表示，7月漢光演習將史無前例地進行長達10天，屆時將在全台各地展開民防演練，包括預演如何設置緊急物資配收站。

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俄羅斯入侵烏克蘭後再度引發中國可能侵台疑慮，台灣因而在全島各地設置防空避難處所，包括捷運站和購物中心等場所。

僅台北市就有超過4600處此類避難所，可容納約1200萬人，達台北巿人口總數4倍以上。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1140625

#中國
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#漢光演習
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