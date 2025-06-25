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漢光演習7月登場結合城鎮韌性 納持久戰、大型賣場避難等演練

2025/6/25 11:45（6/25 12:18 更新）
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圖為去年萬安演習，民眾配合演習前往台北市永樂市場地下室避難。（中央社檔案照片）
圖為去年萬安演習，民眾配合演習前往台北市永樂市場地下室避難。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北25日電）7月漢光演習首度結合城鎮韌性演習，共築軍民團結防衛韌性。這次漢光演習將納入持久戰想定、採無劇本實兵演練，且國防部與內政部將結合大型賣場進行避難演練，並將在台灣本島及離外島等7個地區配合漢光演習進行防空操演。

總統府全社會防衛韌性第4次委員會議明天舉行，會議主軸將在實地演練的基礎上，聚焦漢光演習與城鎮韌性演習彼此結合與呼應，並將定錨7月為「國家團結月」。

今年是首度將軍方操演的漢光演習與民力展現的城鎮韌性演習結合，展現「軍民團結」的全社會防衛韌性，希望藉此傳達「有準備更安全」的概念。

2025城鎮韌性演習4月起跑，由連江縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、台東縣、澎湖縣、金門縣、嘉義市陸續進行，台北市、台中市、台南市則將於7月搭配漢光演習進行城鎮韌性演習。今年度的漢光41號實兵演習，將從7月9日實施至18日，共達10天9夜。

據指出，今年漢光演習將針對虛假訊息、統戰言論、關鍵基礎設施破壞等情境進行實兵演練。去年「漢光40號演習」是首次進行「無劇本」實戰操演，今年漢光演習除延續無劇本演練外，也因應近年國際情勢發展將持久作戰納入想定，以符合無劇本且貼近現實的演習目標。

值得注意的是，這次國防部、內政部將結合大型賣場進行避難演練，以具體行動展現政府部門與民間業者、群眾的全社會防衛韌性，透過演練，讓政府第一線協助民間業者對於災難應處更加熟練，也讓民間業者藉由實證更理解如何協力政府，以強化全社會防衛韌性，同時讓民眾直接參與貼近生活情境的演習，提升自我保衛的意識。

而為提升民眾對防空的警覺並更加熟練防空作為，7月15日至18日也將在台灣本島及離外島等7個地區配合漢光演習進行防空操演。

據了解，這次城鎮韌性演習背後有3大目標，第一，鼓勵民眾多下載警政署「警政服務」APP、消防署「消防防災e點通」APP，在遭遇緊急情況時可依照指示就近前往避難所，認識距離自己最近的防空避難所位置。

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第二，參考比照國際經驗發布的新版「防空避難指引」，讓民眾更加了解避難流程，增加防護知識。

第三，鼓勵民眾提早備妥避難包，讓避難包成為生活中不可或缺的單品，逐步建構防災意識。（編輯：謝佳珍）1140625

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