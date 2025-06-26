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漢光41號臂章首曝光 國軍主力裝備展現戰力

2025/6/26 17:47（6/26 18:06 更新）
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總統賴清德26日主持全社會防衛韌性委員會致詞表示，將透過漢光演習與城鎮韌性演習驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神與韌性。總統也特別為委員們準備「漢光41號臂章」，這也是「2025漢光演習」專屬臂章首次曝光。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年6月26日
總統賴清德26日主持全社會防衛韌性委員會致詞表示，將透過漢光演習與城鎮韌性演習驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神與韌性。總統也特別為委員們準備「漢光41號臂章」，這也是「2025漢光演習」專屬臂章首次曝光。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年6月26日
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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統賴清德今天主持全社會防衛韌性委員會致詞表示，7月「國家團結月」將透過漢光演習與城鎮韌性演習驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神與韌性。賴總統特別為出席委員準備「漢光41號臂章」，也是「2025漢光演習」專屬臂章首次曝光。

國軍年度重要軍演「漢光41號」實兵演習將於7月9日至18日舉行。每年國軍進行重大演訓，都會特別製作臂章供官兵做紀念，一方面是激勵士氣，同時也彰顯國軍榮譽感。今年漢光41號演習照慣例製作臂章，在今天下午全社會防衛韌性委員會曝光。

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去年臂章繡有F-16戰機、雄風三型飛彈、沱江艦以及雲豹裝甲車。延續去年巧思，今年臂章展示三軍主力及新式裝備，包括陸軍海馬士多管火箭系統、海軍沱江級飛彈巡邏艦、空軍IDF戰機，傳達「台灣就是我們的主場，國軍就是守護這片主場的主力部隊」。

臂章上「漢光」二字背後的台灣，代表支撐國軍的力量，更是國軍全力守護的家園。上方堡壘象徵穩固，下方的玉山，不只是地理上最高峰，堅硬挺拔的樣貌，也代表台灣人民不屈不撓堅毅精神，「GUARDIAN OF DEMOCRACY」意為民主衛士，展現國軍捍衛民主自由的決心。（編輯：萬淑彰）1140626

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