7月漢光演習結合城鎮韌性操演 實況實兵實裝演練

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（中央社記者溫貴香、吳書緯台北25日電）軍方人士今天表示，今年漢光演習有「實況、實兵、實裝」3特色，長達10天9夜24小時不間斷的操演，將檢驗國軍在實戰狀況下的體能負荷，且在哪裡召集就在哪裡操演，讓國軍熟悉戰場，展現精實戰力。

總統府全社會防衛韌性第4次委員會議明天舉行，會議主軸將在實地演練的基礎上，聚焦漢光演習與城鎮演習彼此結合與呼應，並將定錨7月為「國家團結月」，扣合核心概念「有準備更安全」，盼團結民眾，深化台灣民主韌性。

軍方人士表示，俄烏戰爭、以色列與伊朗、印度與巴基斯坦衝突的升高，顯示戰爭已經不分平時或戰時，也不分敵前或敵後，戰爭的曲線可能是立即狀況的產生，基於此，今年漢光41號演習與過去不同之處，在於強調國軍平時是救災為主，戰時投入所有主戰部隊，遂行國土防衛作戰。

該人士說，美國前眾議院議長裴洛西2022年訪台後，中國利用灰色地帶襲擾，至今已成常態，今年漢光演習特別把灰色地帶襲擾列為想定之一。且俄烏戰爭開戰初期，很多人認為烏克蘭只能打3天，最多一週就結束，但時至今日，俄烏戰爭已經超過3年仍在作戰，面對這樣的國際情勢，漢光兵棋推演也將現代作戰經驗納入。

軍方人士表示，持久戰對任何國家來說，都可能陷入城鎮作戰的模式，若社會能持續運作，代表因民眾的團結造成敵人無法入侵，這就是漢光演習最終目的，希望喚起全民國防概念。

國防官員表示，過去漢光演習有兵力與火力展示，大約5天4夜，今年調整為10天9夜，從7月9日到18日、24小時不間斷操演。

國防官員說明，「實況、實兵、實裝」是今年漢光演習特色。實況方面，因過去都是制空、制海、反登陸等作戰模式演練，時至今日，演練方式已從灰色地帶襲擾到平常「沒有砲聲的戰爭」；舉例而言，每天都會碰到假訊息、認知作戰或是網攻，「沒有砲聲的戰爭」在人民日常生活中早已生活化。

官員說，對應中國灰色地帶襲擾，甚至利用台灣重要的軍購、重要國際人士訪台、總統國慶演講等升高衝突模式，威脅、恐嚇、恫嚇全民，這些也會變成演練實境；必須結合實況去探討防衛作戰，藉由兵棋推演驗證實兵能否解決這類問題。

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至於今年漢光演習實兵演練階段，官員表示，國防部會定期說明當天發生狀況，或是演習時可能遭遇中國大陸的襲擾行動，包含出動空中與海上兵力等，未來都將在演習實況中做說明。

官員說，今年漢光演習採實兵演練，兵力在哪裡召集就在哪裡作戰，讓國軍熟悉戰場。實裝演練部分，官員說，「實裝」就是新興的兵力，例如海馬士多管火箭系統等，讓民眾看到納稅錢沒有白花，也讓中國大陸曉得國軍是有戰力的。（編輯：謝佳珍）1140625