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國軍精進後備戰力 漢光演習將召訓2萬後備軍人

2025/5/6 12:00（5/6 12:46 更新）
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圖為去年7月22日漢光演習，陸軍步兵109旅的官兵展開行軍。（中央社檔案照片）
圖為去年7月22日漢光演習，陸軍步兵109旅的官兵展開行軍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北6日電）國防部今天發表民國113年度施政績效報告，其中推動後備制度轉型方面亦持續精進，今年漢光實兵操演將擴大後備軍人參演規模，將召訓2萬餘名後備軍人，採14天驗證臨戰訓練及全程戰鬥，並研擬手、步槍立、跪、臥姿射擊訓練。

國防部今天召開例行記者會，主題為「國防部113年度施政績效報告」，由國防部總督察長室副總督察長周錦龍報告。

周錦龍指出，國防部113年所列11項「施政目標」由各單位共同負責推動工作，於年度結束後檢視施政效能。11項施政目標包含建構國軍整體防衛作戰能力，提升三軍聯合作戰效能、符合實際戰場景況，提升聯合作戰訓練效能、推動後備制度轉型，強化軍民合作機制、爭取高素質人力，穩定留營成效、鼓勵官兵進修，質量均衡發展、運用多元宣傳策略，凝聚全民愛國意志。

11項施政目標，還包括厚植國防自主科技能量，完備國防產業供應鏈、持恆災害防救整備，確保人民生命財產安全、持續拓展國防交流合作，鞏固夥伴關係、改善官兵生活環境，完善官兵照護品質、提升裝備維保能量，厚實國軍防衛作戰等。

針對符合實際戰場景況方面，周錦龍表示，採聯合軍（兵）種作戰型態編組施訓，置重點於三軍聯合指管機制、聯合火力支援協調、聯合情監偵、聯合防空、聯合電子戰等，完訓海軍陸戰隊66旅等單位，今年將延續新增訓項，並強化三軍聯合火力實彈射擊及交戰規則相關訓練，強化三軍聯戰效能。

至於持續強化後備戰力成效方面，依去年漢光40號演習訓令及各類型後備部隊任務特性，同心34號演習計常、後備部隊58個單位1萬4647人參演，較112年增加2032人，將「指管通聯效能驗證、指揮所開設暨灘岸濱海城鎮守備」2項課目，調整為「衛戍區作戰、重要軍事目標防護」，強化縱深地區作戰效能。

對於精進層面，周錦龍指出，今年漢光實兵操演擴大後備軍人參演規模，後備部隊及常備部隊約召訓2萬員，採14天驗證臨戰訓練及全程戰鬥，磨練完整動員作戰程序，並研擬手、步槍採立、跪、臥姿，提升實戰射擊應變能力。

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針對113年推動招募、留營成效，周錦龍表示，招募達成率95.1%（軍官、士官、士兵分別為108.3%、102%、91.2%），留營率達82%，超越國防部年度計畫目標（76%）。

對於提升主戰武器裝備維保能量方面，周錦龍說明，檢討符合投資效益及消失性商源等項目，完成能量籌建200餘項；國軍旋翼機修能採基地自修、單位研試修、跨軍種協修及軍種能量交流方式完成60餘項；飛彈系統研試修完成80餘項，跨軍種協修完成30餘項。另執行跨軍種各項防空、對空、對地、對海 飛彈系統組件維修暨鑑測，直接有效支應愛國者防空飛彈等7項彈種，維護保妥之後勤要項核心作業。（編輯：蘇龍麒）1140506

#國防部
#漢光演習
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