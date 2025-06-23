7/2起捷運西門站防空避難示範展 公布新版避難指引

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（中央社記者溫貴香台北23日電）國安人士表示，7月漢光演習首次結合城鎮韌性演習，規劃7月2日至28日在西門捷運站，舉辦防空避難設施示範展覽，現場將發布首次比照他國經驗的新版「防空避難指引」，並有警政APP協助民眾查詢周遭避難設施。

全社會防衛韌性第4次委員會議6月26日舉行，主軸將在實地演練的基礎上，聚焦漢光演習與城鎮演習彼此結合與呼應，並定錨7月為「國家團結月」。

國安人士說明，漢光演習首次結合城鎮韌性演習，全國22縣市地方政府會在防空警報演練後進行急救站、救濟站的演練；7月2日至28日，內政部協同警政署開設防空避難設施展覽，內容包括教學、文宣、防災物資如何準備等，以配合「國家團結月」對防空避難教育宣導，現場也會發放比照世界各國經驗的新版「防空避難指引」。

該人士說，「防空避難指引」會有幾項基本原則，包括地下優於地上、室內優於室外、兩牆原則、遠離危險物品等；防護姿勢則有迅速降低高度、保護頭部、背對爆炸方向，以及穩定靜止、等待機會行動；行動指引區分室內、室外、行駛中等3情境。

內政官員表示，內政部參與全社會防衛韌性的重點是要強化民眾能力，過往萬安、民安演習流於形式化，讓民眾躲到有冷氣的地方就結束。因此今年重新整併，賦予全新任務，包括提升民眾自救能力、跨域合作進行國民保護，以及政府跟社會如何維持持續運作。

內政官員說，今年7月有3場城鎮韌性演習搭配漢光演習，由於漢光演習是10天不間斷，而城鎮韌性演習是縮時到1天，會試著完成非軍事部門以及軍事部門之間的通聯驗證作業。

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官員表示，演習當天，台北市中正區、中山區、松山區，台中市沙鹿、清水、梧棲區，以及台南市中西、東、善化區等9個區的民眾，會進行全員避難演練，包括民防大隊、村里長、義警、義消、民力等，都會引導民眾進入避難所，內政部也會要求只要是非機敏場所都要打開鐵門讓民眾避難，例如公有設施停車場、公共建築物、公寓大樓等，期盼讓民眾熟悉流程。

國安人士表示，演習目的是為了測試有沒有足夠的準備，希望民眾能盡速避難，如有警報發布，民眾也能有所應對。從演習改革到民眾大規模參與，是整體社會韌性提升的關鍵。（編輯：謝佳珍）1140623