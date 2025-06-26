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顧立雄披露漢光演習8亮點 M1A2T實彈射擊等2課目直播

2025/6/26 17:52（6/26 18:05 更新）
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圖為首批M1A2T戰車2024年12月16日轉運至新竹湖口裝訓部，實施下板作業。（軍聞社提供）
圖為首批M1A2T戰車2024年12月16日轉運至新竹湖口裝訓部，實施下板作業。（軍聞社提供）
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（中央社記者吳書緯台北26日電）國防部長顧立雄今天表示，「漢光41號」演習實兵演練共有8項亮點，包含灰色地帶侵擾應處、快速反應備戰部署、戰略溝通運作機制等，7月10日M1A2T戰車換裝訓練實彈射擊與7月14日海軍防禦性布雷操演等2項課目將網路直播。

總統府全社會防衛韌性委員會下午舉行第4次委員會議，國防部長顧立雄報告7月9日至18日舉行的國軍「漢光41號」演習規劃，說明演習期程、架構與亮點。

顧立雄表示，現在國軍執行各項聯合作戰演訓，都力求以務實的態度來檢視三軍部隊戰備整備的成效，以及聯合作戰的效果，「漢光41號」演習實兵演練期程將由去年的5天4夜提升到今年的10天9夜，進行實兵、實地、實時、實裝演練。

針對演習架構，顧立雄表示，7月9日至12日模擬共軍犯台可能行動，想定敵人將藉由升級灰色地帶襲擾，由訓轉演、由演轉戰，國軍由應對灰色地帶的襲擾進入備戰部署階段，主要執行立即備戰操演等各項備戰工作。

顧立雄說明，7月13日模擬共軍對台灣進行聯合火力打擊，並發起登陸作戰，國軍進入聯合反登陸階段，主要執行電磁頻譜作戰、整體空中及飛彈防護等關鍵行動；7月14日至18日則模擬共軍發動島上作戰、縱深作戰及鞏固階段，國軍依敵人攻勢進展進行濱海及灘岸戰鬥、縱深防禦與持久作戰的演練。

至於演練亮點，顧立雄表示，國軍從「漢光40號」演習實兵演練開始，就落實無劇本、無預演等實戰化訓練要求，這次實兵演練亮點為灰色地帶侵擾應處、快速反應備戰部署、戰略溝通運作機制、動員部隊戰力恢復、重層縱深防禦部署、新式裝備作戰效能、精進後勤支援能量、軍民整合協調運作等8項亮點。

對於新增灰色地帶侵擾的應處演練，顧立雄說明，此次演習想定設計，向前延伸到平時共軍灰色地帶襲擾，國軍依共軍犯台的關鍵預警徵候，提升戰備等級，演練應變中心指揮所的開設，以應對共軍中、高強度灰色地帶的襲擾，接續由聯合作戰指揮中心發布立即備戰操演命令，並藉心理與網路作戰部隊的戰略溝通及資訊防護行動，應對共軍的輿論戰、心理戰及法律戰等三戰作為。

針對戰略溝通機制運作，顧立雄說明，國防部將與各部會共同運用政策宣傳管道，傳達全民防衛理念，希望透過戰略溝通讓民眾強化對國防的支援與信任，深植「有準備更安全」的全民防衛共識，讓國際社會知道台灣有堅定的自我防衛決心，對中國傳遞國軍有能力，也有信心守護主權及自由民主生活。

顧立雄說，中國慣於在漢光演習期間對台灣進行認知作戰，國防部會密切注意網路不實訊息，即時應處。

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至於新式裝備作戰效能，顧立雄說明，鑒於三軍部隊近年新式武器裝備陸續籌獲，且組織結構功能強化，國軍將視共軍犯台行動，整合可用兵火力建立擊殺鏈，遂行國土防衛作戰，這次演習將首次有海馬士多管火箭飛彈系統、陸射劍二防空飛彈、拖式2B反裝甲飛彈，以及各型無人機等新式裝備參演。

顧立雄說，「團結是國家最堅實的防線」，政府將7月定為國家團結月，引領民眾共同參與全民防衛動員、關鍵基礎設施防護以及防空演練，展現台灣軍民團結防衛韌性，國防部於演習期間7月10日進行陸軍新式M1A2T戰車換裝訓練實彈射擊、7月14日海軍防禦性布雷操演的課目網路直播。（編輯：翟思嘉）1140626

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