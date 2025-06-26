師法烏克蘭 美國防科技公司籲台打造百萬無人機大軍

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（中央社台北26日綜合外電報導）日經亞洲今天報導，與台灣合作的美國國防科技公司Auterion執行長麥爾表示，他看好台灣軍隊未來會擁有數以百萬計無人機。他並呼籲政府大幅擴大國內採購，以帶動無人機產業的成長。

Auterion執行長麥爾（Lorenz Meier）接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時表示：「台灣將會需要大量無人機和各種嚇阻手段。我們和台灣的合作目標是達到數以十萬計、甚至數以百萬計的規模。」

麥爾指出，台灣雄心勃勃要成為全球無人機產製重鎮，不能單靠出口。他說：「我們希望能在下一輪政府預算中看到強勁的國內採購，並且調整兵力設計，將無人機納入核心戰力。」

Auterion上週與台灣「國家中山科學研究院」簽署合作備忘錄，協助台灣推動無人機發展，並將提供正在烏克蘭對抗俄羅斯入侵部隊中使用的無人機軟體，強化台灣防禦能力，抵禦中國軍事威脅。根據備忘錄，將協助整合先進無人機操作系統與集群控制技術到台灣軍事系統中。

這份合作備忘錄簽署的時機點，正值總統賴清德政府將無人機定位為對抗中國的「不對稱防禦戰略」關鍵一環。

台灣政府上個月宣布將在未來4年內增購4萬7000架無人機的計畫，補充現有軍民兩用的3422架無人機。賴清德政府也立下遠大目標，要在2028年前每年製造18萬架無人機，產值超過9.37億美元。

然而，根據台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」日前發布的最新報告，台灣目前每年的無人機產能估計在8000至1萬架之間。報告示警指出：「雖然進展快速，但仍持續面臨重大結構性挑戰，現有產量遠低於政府2028年（每年製造）18萬架的目標。」

麥爾指出：「重要的是要創造數以萬計或十萬計的國內需求，因為要讓台灣的（無人機）產業成長，首先需要國內需求來啟動。當然也需要出口，但本地需求優先。」

麥爾以英國為例說明軍事現代化和無人機整合的實際做法。英國本月稍早宣布計劃投入50億英鎊（約新台幣2015億元）用於國防創新，包括超過400萬英鎊用於自主系統。

麥爾指出，英國「並非完全取代戰車和大砲」，而是會仰賴無人機來執行相當大比例的「動能打擊」，也就是各類型的攻擊行動。

無人機已經在真實世界衝突中扮演重要角色。烏克蘭6月1日利用部署在俄羅斯境內的無人機攻擊俄國空軍基地，以色列據報也使用類似戰術摧毀伊朗的武器等，皆為明顯的實例。

麥爾表示：「根據我與台灣政府的互動，我有信心新一輪的兵力設計將會汲取烏克蘭、德國、英國和美國部隊的經驗。」

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他說：「我們應該以烏克蘭所展現的數量為參考，也就是從數十萬架起跳，然後達到數百萬架。沒有其他選擇，因為無人機已成為新的消耗型彈藥。」

被問及與台灣合作的時程表時，麥爾指出「將會儘快推進」，因為「目前有高度的緊迫感」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1140626