漢光軍演拉長天數配合大罷免？ 國防部嚴正駁斥

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（中央社記者吳書緯、高華謙台北26日電）國軍「漢光41號」實兵演練為10天9夜，部分媒體質疑是配合大罷免。國防部政務辦公室主任兼發言人孫立方中將今天表示，漢光41號演習計畫去年底就已訂頒，國防部長顧立雄3月就已說明今年漢光實兵為10天9夜，呼籲各界勿推翻國軍官兵戮力戰備訓練的努力。

總統府全社會防衛韌性委員會下午舉行第4次委員會議，國防部長顧立雄報告7月9日至18日舉行的國軍「漢光41號」演習實兵演練期程，將由去年的5天4夜提升到今年的10天9夜。

媒體於委員會議會後記者會詢問，「漢光41號」演習實兵演練期程延長，是否為了配合大罷免。

孫立方表示，將漢光演習與大罷免掛勾，恐怕是大誤解，漢光41號演習是依據去年漢光40號演習的經驗與教訓，以及台灣所面臨的敵情威脅不斷變化，加上國軍戰力不斷地成長，在考量主客觀環境的變化因素，來設計漢光41號演習。

孫立方指出，漢光41號演習的整體計畫，基本上於去年底就已經訂頒，顧立雄3月與媒體茶敘時，就已說明今年漢光演習實兵演練為10天9夜，電腦兵推的日程也有延長，籲請不要用這種方式，推翻國軍官兵戮力戰備訓練的努力。

針對國防部軍醫局規劃成立三軍血液計畫（TSBP），孫立方解釋，主要目的是建立軍方對於血液管理的具體作法，軍醫局有非常完整且詳盡的規劃，目前整體進度是按照整體原始計畫在執行，有關計畫的細節與節點，可以在下週的國防部例行記者會說明。

內政部長劉世芳表示，三軍血液計畫（TSBP）主要是在韌性醫療整備計畫放入軍醫局的規劃，使台灣面臨任何的演習與狀況時，軍與民在韌性醫療的領域更具韌性與彈性。

針對能源和關鍵基礎設施維運，劉世芳指出，電力部分包括降低電網集中的風險、供電設備的穩定度，以及阻止停電事故擴散，最主要是希望如果遇到任何的外力攻擊狀況，短時間能因應事故快速復原運轉，根據以往的經驗，台灣在電網韌性的強固方面已經越來越好。

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針對9大領域的國家關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI），劉世芳說明，油、電，或是車站、港口、機場，以及大醫院等都是列入9大領域，現已在9大領域、共35處進行韌性的檢視與演習，例如永安液化天然廠面臨天然氣船無法入港時的情況，進行檢視與分析，未來也會納入演習。

劉世芳表示，內政部針對台灣各地的CI（國家關鍵基礎設施）有分層級、大小與重要性，分為一、二、三級的階層，來做防護計畫。（編輯：林克倫、張若瑤）1140626