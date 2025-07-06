漢光實兵操演7/9開始 納灰帶襲擾結合城鎮韌性演習

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（中央社記者吳書緯台北6日電）國軍年度軍演「漢光41號」實兵操演將於9日開始，今年演訓日程延長為10天9夜、較去年多一倍，除新納入灰色地帶襲擾應處與新式獲武器操演，並結合城鎮韌性演習，展現台灣軍民自我防衛決心，軍方也定10日進行M1A2T戰車射擊訓練直播。

過往漢光實兵操演多為5天4夜，今年「漢光41號」實兵操演為7月9日至18日，進行為期10天9夜、不間斷的日夜連續演練，被外界稱為「史上最長」。

對於拉長操演時間原因，參謀總長梅家樹上將日前在鼓舞部隊士氣的「精神戰力專案教育」課程向官兵說明，主要是應對6項中共灰色地帶襲擾，以及建構重層縱深防禦部署，削弱共軍戰力，必須要拉長實兵演練時間。

今年新納入的灰色地帶襲擾應處演練，國防部長顧立雄日前指出，國軍9日至11日的灰色地帶應處階段，將戰備等級提升為二級、一級加強戒備，演練立即備戰操演、先期戰備整備，並藉心理與網路作戰部隊的戰略溝通及資訊防護行動，應對共軍的輿論戰、心理戰及法律戰等三戰作為。

後備動員的「同心演習」是今年漢光軍演特色，過去後備部隊的動員規模僅達到營級，今年首度以「旅級」規模動員，陸軍206旅自5日起已全旅動員，將以全旅規模驗證當1個後備旅召集後，需要多少時間進行「臨戰訓練」，以恢復到原有戰力，為此國防部共召集2萬2000餘名後備軍人參與漢光41號實兵操演。

至於每年搭配漢光進行的防空「萬安」、民防「民安」演習，今年整併為「城鎮韌性演習」。防空演習將於5日至18日採「分區異時」方式實施，演練當日實施警報發放、疏散避難及交通管制等演練，除發放防空警報，還將同時透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息；防空警報解除後，接續由地方政府及民防團隊實施救濟站、急救站及災害救援等演練。

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此外，台北市、台中市、台南市等3場次城鎮韌性演習，將整合「全民防衛動員、防空、關鍵基礎設施防護」等演習，且配合漢光演習進程於1天完成兵棋推演、防空及綜合實作等演練，用以強化地方政府對緊急事件的應變能力。

國軍近年來籌獲各式新式裝備，今年漢光軍演將首次有海馬士多管火箭飛彈系統、陸射劍二防空飛彈、拖式2B反裝甲飛彈，以及各型無人機等新式裝備參演。M1A2T戰車因仍在成軍前訓練，不會參與漢光軍演，但10日進行的戰車砲射擊訓練，國防部規劃透過網路直播讓全民見證官兵訓練成果。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140706

2025城鎮韌性（防空）演習訂15日至18日採「分區異時」方式實施演練，將整合「全民防衛動員、防空、關鍵基礎設施防護」等演習，並將10天9夜「漢光演習」的進程，縮時於1天完成兵棋推演、防空及綜合實作等演練，以強化地方政府對緊急事件的應變能力。中央社製圖 114年7月1日