漢光演習10天9夜 梅家樹親向官兵說明延長原因

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（中央社記者吳書緯台北3日電）國軍「漢光41號」演習實兵演練較去年5天4夜拉長為10天9夜，參謀總長梅家樹上將今天向全軍官兵說明，因為要應對6項中共灰色地帶襲擾，以及建構重層縱深防禦部署，削弱共軍戰力，必須要拉長今年漢光演習實兵演練的時間。

國軍「漢光41號」演習實兵演練7月9至18日進行10天9夜晝夜連續操演；國軍1日起先進行3天「精神戰力專案教育」鼓舞官兵士氣和凝聚愛國意識，今天上午播出梅家樹向全軍官兵重點提示講話。

針對漢光實兵演練拉長為10天9夜，梅家樹指出，第1個重點是因為要應對中共的灰色地帶襲擾，從俄烏戰爭、以哈衝突甚至以伊戰爭，可以看到非常灰色地帶或是混合戰的情況。

國軍「漢光41號」演習實兵演練7月9至18日進行10天9夜晝夜連續操演，演習共分為灰色地帶襲擾應處、應急作戰、全面作戰等3大部分。中央社製圖 114年7月1日

梅家樹將中共灰色地帶襲擾的樣態分為6項，第1項為法律戰，中共會不斷透過國內法與國際法，以先發制人的法律立場，對國際社會介入台海形成挑戰；第2項為認知作戰與心理戰，透過錯假訊息、欺騙手段攻擊台灣，「最堅強的堡壘是從內部突破」；第3項為消耗，從中共聯合戰備警巡的批架次可以觀察，中共想消耗國軍官兵、裝備，甚至讓國軍訓練無法執行。

梅家樹表示，第4項為脅迫，中共會不斷地透過針對性軍演，打擊國軍官兵戰鬥意志，而台灣防衛作戰非常重要的關鍵，就是國軍官兵的戰鬥意志能夠維持；第5項為牽制行動，當中共認為其他行動無法達到目的，就會進行牽制行動提高對台威脅，因此國軍去年起推出立即備戰操演因應，使國軍官兵能立即反應，不受到牽制；第6項為挑釁，因此國軍要演練如何維持台海和平穩定。

至於第2個重點，梅家樹表示，軍事作戰的改革，最重要的其中一個項目就是建構「重層縱深防禦」的部署，依序區分從濱海、近岸、灘岸、縱深、城鎮，所以「重層」就是在每個階段，建構不同層次的打擊，不斷地削弱共軍戰力，因此漢光演習必須要調整時程，從平時的灰色地帶襲擾到戰時的重層縱深防禦，能夠貫穿起來，再結合全社會防衛、軍民整合。

梅家樹表示，漢光41號演習實兵演練10天9夜其實是防衛作戰非常重要訓練，這次演習還有強調實戰化，就是實時、實地、實兵、實裝，還要再加上「真實的狀況」，也就是所有真實作戰的行動，絕對不會依原始計畫而來，這也就是為什麼要推動「有想定，但不劇透」，讓官兵不是照表操課的演習。

梅家樹說明，國軍去年推動「去中心化」，有3個面向，第1個是聯合行動同步矩陣，從以伊戰爭美軍最後所發動空中的奇襲，可以看出需要非常多的單位，相互彼此協調和支援，才能夠達成行動，所以國軍一定要在平時將聯合作戰同步矩陣做好；第2是將交戰規則律定清楚，部隊的行動才能夠快速；第3是「授權」，明確的授權，是去中心化非常重要的一個環節。

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梅家樹表示，要達到去中心化目的，就是要改變國軍的組織文化，首先希望各級的部隊長，能夠培養部隊的專業；第2是要官兵自主、有紀律的行動；第3更需要所有部隊、官兵都要有強烈的凝聚力；第4是希望部隊長「要相信自己的部隊」，然後部隊的成員也要信任自己的指揮官，會在危難時給予你方向，最後一項是需要指揮官能夠讓下屬了解各項布署的意義。

梅家樹說，當完整建立起上述的組織文化，才能夠展現出國軍去中心化和運作的核心。（編輯：張良知）1140703