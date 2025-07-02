防空避難特展登場 卓榮泰籲做好「3個一起」

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影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸台北2日電）為展現政府推動全社會防衛韌性工作的決心，警政署特別規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」。行政院長卓榮泰今天呼籲，請國人做好「3個一起」，包括下載防災避難APP等。

內政部警政署今天在台北捷運西門站舉行「國家團結月 守護之盾－防空避難體驗特展」開幕式記者會，卓榮泰、內政部長劉世芳出席剪綵。

卓榮泰致詞表示，唸大學時也是北市民防大隊一員，笑稱已「失聯多年」，但只要民防大隊長隨時需要、一聲令下，自己馬上接受命令。

話鋒一轉，他說，希望國人成為國家安全體系的一環，在「國家團結月」這個時刻，對大家都是極端重要，要一步步朝向更安全國家、社會目標前進。

卓榮泰表示，目前國際情勢變化無常，俄烏戰爭尚未結束、中東戰爭又起，台灣身處地緣政治第一防線、民主與共產對峙的第一線，共機共艦經常侵擾，加上許多天災地變也可能隨時發生，事關整個國家社會的安全韌性，所以相關演練也在各地展開，「國家需要更團結、防災需要有準備」。

同時，法制上也有所準備，在4月美國發布對等關稅政策時，行政院也及時提出相關特別條例和新台幣4100億元特別預算，另包括國土安全韌性也有1500億元預算…等，期待國會能利用延會時間加速審查通過相關預算。

卓榮泰提到，15至17日還會進行漢光演習，總統賴清德屆時也會到場視察，希望全國各縣市同心協力做好準備和參與。

他呼籲，請國人攜手完成「3個一起」，分別為一起下載防災避難APP，包括警政服務APP及消防防災e點通APP；一起準備緊急避難包，備妥避難物資做好準備；一起遵循防空避難指引，熟悉避難程序，迅速應變。政府做好準備，要讓人民更安全。

劉世芳也說，希望藉此展覽讓全民看到政府針對「國家團結月」有所準備，目前可恃民力訓練人次已高達39萬，今年訓練量已達15萬，要感謝相關單位協助。

她提到，目前全國已盤點出8.2萬餘個防空避難設施，可容受人數為5000多萬，並舉北市捷運有14個民防車站，其中西門站可容受人次為3萬4000人次，6月底也已公布防空避難指引，要讓群眾知道「有準備、有安全」。

警政署新聞稿表示，為配合「2025城鎮韌性演習」及「國家團結月」系列活動，特別規劃此展覽，自即日起至30日止於北捷西門站大廳層正式展開，展現政府推動全社會防衛韌性工作的決心，提升民眾對防空避難設施與應變作法的認識。

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本次特展以「防空避難指引」、「防空疏散避難設施分區規劃」及「避難物資整備」3大主題為核心，警政署說，希望全面宣導民眾如何查詢周遭防空疏散避難設施，並具體呈現平時準備與緊急應變的各項措施。

同時，展覽內容除靜態展示外，也規劃互動體驗及有獎徵答活動，提升民眾參與感與學習成效，進而強化全民防衛意識與社會整體韌性，落實「防災從日常做起」的目標。（編輯：方沛清）1140702

內政部警政署規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，2日在台北捷運西門站舉行開幕儀式，行政院長卓榮泰（中）、內政部長劉世芳（左4）、政務次長馬士元（左2）與行政院秘書長龔明鑫（左3）等人出席。中央社記者王騰毅攝 114年7月2日

內政部警政署特別規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，2日起在台北捷運西門站正式登場，現場設有防空避難標示的打卡牆，宣導民防意識。中央社記者王騰毅攝 114年7月2日

內政部警政署特別規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，2日起在台北捷運西門站正式登場，現場設有專區陳列防災避難物資。中央社記者王騰毅攝 114年7月2日