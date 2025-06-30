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內政部公布防空避難指引 說明防護姿勢、避難位置選擇等應變方式
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內政部公布防空避難指引 說明防護姿勢、避難位置選擇等應變方式

2025/6/30 14:43（6/30 15:15 更新）
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北市大同區民宅外張貼防空避難指示方向。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北30日電）總統賴清德推動全社會防衛韌性，內政部今天公布防空避難指引，說明避難位置選擇、防護姿勢及行動指引等3大面向。避難位置以地下空間優先，若在車上無法離開，應壓低身體至車窗以下；面對爆炸威脅應立刻趴下，並保護頭部。

總統府26日舉行全社會防衛韌性委員會議，內政部長劉世芳指出，全民防空演習7月15日起陸續在中部、南部、北部、東部與離島登場，預計6月底發布防空避難指引。

內政部今天透過新聞稿表示，參考國際實務經驗，正式函頒「防空避難指引」，內容涵蓋避難位置選擇、防護姿勢及行動指引等3大核心面向，目的在強化全民在極端情況下的即時反應能力。

根據指引內容，避難位置為地下空間優於地上、室內優於室外；遠離外牆原則，是指避開門窗與外牆，選擇躲在與爆炸源至少有兩道牆的後面；遠離危險物品是指避免靠近易碎物品、瓦斯桶等易燃或可能爆炸物品。

防護姿勢方面，指引指出，若無法及時進入建築物或防空疏散避難設施，應採趴下降低高度、保護頭部、背對爆炸方向等防護姿勢，以降低爆炸震波與飛散碎片造成傷害；若爆炸尚未發生，應保持趴下不動，待威脅解除再轉移至建築物內。

針對不同情境，指引也訂有明確行動準則。當防空警報響起，民眾應優先進入地下室或防空疏散避難設施，若無法及時進入，但身處室內，應遵循「遠離外牆原則」，避開外牆與門窗，就地保護頭部，並避免位於最高樓層；若在戶外，則應迅速進入最近建築物、涵洞、地下道，採取防護姿勢避難。

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如果是在開車或大眾運輸工具行駛途中，應立即靠邊停車，並進入最近建築物或掩蔽處避難；若無法離開車輛，則應將身體壓低至車窗以下，並就地保護頭部

內政部呼籲，狀況瞬息萬變，唯有平時瞭解並熟記正確避難原則，才能在危急時刻作出正確判斷與行動。未來將持續透過演習、宣導等場合，提升全民防空應變知識。相關指引可至網址下載使用。（編輯：林克倫）1140630

#內政部
#總統府
#全社會防衛韌性委員會
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