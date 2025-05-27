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日本線上藝廊展覽登台 海洋垃圾化身藝術品

2025/5/27 20:09
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（中央社記者王寶兒台北27日電）讓海洋廢棄物變成藝術展主角，日本線上藝廊WORDS Gallery以多檔展覽關注自然環境數年，曾於日本巡迴展出的聯展Plastic Coast將移展來台，以藝術視角關注塑膠與漁業垃圾。

WORDS Gallery成立於2021年，曾推出如氣候危機、生物多樣性、海洋污染等主題系列展覽。Plastic Coast系列展則試圖呈現人們鮮少接觸的世界角落，也就是那些隨洋流堆積至島嶼邊緣的塑膠與漁業垃圾，如何長期影響海岸生態與島民生活。

台北藝廊奇想會Whimsy Works Gallery與WORDS Gallery合作，在台灣展出Plastic Coast聯展。奇想會Whimsy Works Gallery透過新聞稿表示，畫廊此次與日本長崎縣對馬市政府合作，提供當地實際收集的海洋廢棄物作為展覽素材，也有部分作品融入海廢物件進行創作。

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展覽共有4名藝術家作品共同參與展出。如現任美國喜劇「辛普森家庭」背景構圖師弗洛里西（Dillon Froelich），他運用海邊的塑膠製品垃圾製作成 Rascal角色，一字排開如潮玩公仔；以簡潔線條與幽默感著稱的日本插畫家松原光（Hikaru Matsubara），則巧妙將海廢品融入作品Fish中。

「WORDS Gallery Exhibition #04 Plastic Coast」將於5月30日至6月22日展出，地點在台北藝廊奇想會Whimsy Works Gallery。（編輯：張雅淨）1140527

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